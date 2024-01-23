Почти 2 млн квадратных метров жилья по реновации возведут в Москве в рамках КРТ

«В рамках 22 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 295,5 гектара наряду с промышленными, общественно-деловыми и социальными объектами планируется строительство жилья по программе реновации общей площадью свыше 1,8 миллиона квадратных метров», - заявил он.

Кроме того, рядом с жилыми домами построят школы, детские сады, офисные центры, спортивные, производственные и другие объекты. Благодаря этому создадут свыше 40,4 тысячи рабочих мест.

Всего по программе КРТ планируется воплотить 228 проектов. Сейчас все они находятся на разных этапах реализации в 22 районах Москвы.

«Площадь возводимых зданий позволит обеспечить комфортным жильем ориентировочно 40 тысяч человек», - добавил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Число проектов КРТ растет в Москве с каждым годом. В столице уже запланировали строительство свыше 23 миллионов квадратных метров жилья, из которых не меньше 5,2 миллиона - по программе реновации.