23 января 2024, 16:42

Почти 2 млн квадратных метров жилья по реновации возведут в Москве в рамках КРТ

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В Москве при реализации 22 проектов комплексного развития территорий (КРТ) построят свыше 1,8 миллиона квадратных метров жилья по реновации. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«В рамках 22 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 295,5 гектара наряду с промышленными, общественно-деловыми и социальными объектами планируется строительство жилья по программе реновации общей площадью свыше 1,8 миллиона квадратных метров», - заявил он.

Кроме того, рядом с жилыми домами построят школы, детские сады, офисные центры, спортивные, производственные и другие объекты. Благодаря этому создадут свыше 40,4 тысячи рабочих мест.

Всего по программе КРТ планируется воплотить 228 проектов. Сейчас все они находятся на разных этапах реализации в 22 районах Москвы.

«Площадь возводимых зданий позволит обеспечить комфортным жильем ориентировочно 40 тысяч человек», - добавил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Число проектов КРТ растет в Москве с каждым годом. В столице уже запланировали строительство свыше 23 миллионов квадратных метров жилья, из которых не меньше 5,2 миллиона - по программе реновации.

Строительство Реновация в Москве Андрей Бочкарев Москва
23 января 2024, 16:50
Закругленный дом с колоннами и арками построили по реновации на западе Москвы
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В районе Фили-Давыдково в Москве построили двухсекционный жилой дом на 105 квартир по программе реновации. О выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию сообщил глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«Дом возвели на месте старой пятиэтажки в квартале с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находится несколько школ и детских садов и станция метро „Филевский парк“, - рассказал он.

Площадь нового здания на Кастанаевской улице составила 11,5 тысячи квадратных метров. В нем обустроили по 17 однокомнатных и трехкомнатных и 71 двухкомнатную квартиры. Кроме того, для жильцов оборудовали подземный паркинг на 52 машины.

На первых этажах появятся коммерческие помещения, а в жилых подъездах создали вестибюли с двумя лифтами, колясочными и комнатами консьержа.

Закругленный дом украсили колонны и арки, а фасады облицевали бетонной плиткой и керамогранитными плитами красного, бежевого и серого цветов. Двор закрыли для машин, а внутри появились детские площадки и зоны отдыха, проезды и тротуары.

Всего в 2024 году планируется ввести около двух миллионов квадратных метров жилья по реновации.

Реновация в Москве Москва
23 января 2024, 16:35
Осенью в Москве откроют автомобильный съезд между МСД и Каширским шоссе
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Эстакаду-съезд с Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе планируют открыть в этом году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале после посещения объекта.

«Основной ход МСД мы запустили в сентябре 2023-го. Теперь работаем над повышением эффективности трассы, интегрируем ее в улично-дорожную сеть», - уточнил он.

Мэр подчеркнул, что Московский скоростной диаметр находится в тройке лидеров среди популярных трасс в столице - каждый день им пользуются 400 тысяч автомобилистов.

Глава города отметил, что открытие прямого съезда с МСД на Каширское шоссе в сторону области - непростая задача. Эстакаду возводят над железнодорожными путями, и работы не должны помешать движению поездов.

Собянин добавил, что строители будут перекладывать десятки километров коммуникаций, а также возведут подземный пешеходный переход.

По словам мэра, благодаря новому маршруту в два раза сократится перепробег автотранспорта на этом участке, а также уменьшится нагрузка на соседние магистрали. Станет лучше транспортная ситуация для жителей районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное и Братеево.

В Москве в 2024 году также возведут 100 километров дорог. Рабочие достроят Южную рокаду и закончат реконструкцию развязок с МКАД.

Строительство Дороги Сергей Собянин Москва
23 января 2024, 16:20
Еще три коммерческих объекта возведут в Москве
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Строительство трех коммерческих одобрили инвесторам по программе создания мест приложения труда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Программа уже охватила почти все районы города. Всего инвесторы планируют построить больше трех миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости и создать порядка 120 тысяч рабочих мест», - уточнил он.

Так, в поселении Михайлово-Ярцевское в Новой Москве появится логистический парк, который обеспечит работой 1,3 тысячи человек. Хорошёвском районе возведут административно-деловой комплекс на восемь тысяч рабочих мест. Кроме того, в Покровском-Стрешневе появится офисно-торговый центр. Он обеспечит занятостью примерно для 720 человек.

Собянин добавил, что реализация этих проектов привлечет в экономику Москвы около 47,6 миллиарда инвестиций.

Ранее Собянин рассказал о росте числа проектов комплексного развития территорий в Москве в 2023 году. Благодаря их реализации появится около 675 тысяч новых рабочих.

Рабочие места Работа Сергей Собянин Экономика Москва
23 января 2024, 14:31
Дом по реновации возвели на юге Москвы
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В районе Бирюлево Восточное в Москве ввели в эксплуатацию дом по программе реновации. О выдаче соответствующего разрешения рассказал глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«Дом построен по индивидуальному проекту и состоит из трех секций переменной этажности, рассчитанных на 232 квартиры», - уточнил он.

Здание оформили в белом, сером, оранжевом и коричневом цветах. Его площадь вместе с подземным паркингом на 88 машин составила свыше 26,8 тысячи квадратных метров. В доме появилось 75 однокомнатных, 127 двухкомнатных и 30 трехкомнатных квартир, шесть из которых оборудовали для маломобильных жильцов.

Первые этажи отдали под коммерческие помещения, а в жилых подъездах создали просторные вестибюли с колясочными и комнатами для консьержа. В каждой секции установили по два лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов. Входы в здание сделали на одном уровне с землей для удобства родителей с колясками и маломобильных горожан.

Во дворе дома появились детская и спортивная площадки, а также место для отдыха. Около дома обустроили проезды и тротуары, установили малые архитектурные формы и фонари.

За год в Москве достроят почти два миллиона квадратных метров жилья по реновации.

Реновация в Москве Москва

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