Почти 19 тысяч фонарей установили в Москве во дворах и у соцобъектов в этом году

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По его словам, свыше 3,3 тысячи фонарей установили около школ, детских садов и медучреждений, еще более 15,5 тысячи - во дворах, на спортивных и детских площадках.

«Для нас важно, чтобы горожане чувствовали себя комфортно», - подчеркнул мэр.

Он уточнил, что новые опоры освещения оснащены светодиодными светильниками с теплым белым светом. Их преимущества в долговечности, экономии электроэнергии и визуальном восприятии.

Глава города добавил, что специалисты меняют в старых опорах светильники на светодиодные, когда они ломаются или истекает срок их эксплуатации.

Возле кластера «Ломоносов» на западе Москвы обновили тротуары и установили современные фонари. Первый этап работ провели в границах Проектируемого проезда № 6453.