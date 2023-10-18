Почти 1800 наездов на пешеходов зарегистрировали в Москве с начала года
Снижение пешеходной аварийности в Москве зафиксировали по результатам первых девяти месяцев года. За этот период зарегистрировали 1794 наезда, в результате которых погибли 84 человека, а 1787 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что с начала октября уже произошло 59 наездов на людей в зоне действия пешеходных переходов. Пострадали 65 человек, включая 18 несовершеннолетних. Два из этих случаев закончились летальным исходом.
«Несмотря на снижение количества дорожных происшествий с участием пешеходов Госавтоинспекция призывает следить за собственной безопасностью и выбирать разрешенные места для перехода проезжей части», - подчеркнули в пресс-службе столичной ГИБДД.
Ранее сообщалось о том, что пешеход пострадал в результате столкновения машин «Нива» и Hyundai на западе Москвы.