Почти 16 тысяч участников реновации получили новые квартиры на севере Москвы

«На севере столицы уже передали под заселение 35 новостроек, еще три введены в эксплуатацию и готовятся к встрече новоселов», - уточнил он.

Глава города добавил, что строители начали возводить 30 домов, еще 27 - находятся на стадии проектирования. Вместе с тем специалисты занимаются созданием необходимой социальной инфраструктуры.

Собянин добавил, что в Западном Дегунине построят школу на 1050 мест и детский сад для 150 воспитанников. Программа стимулирования создания мест приложения труда в Головинском районе предусматривает создание блока начальных классов на 300 учеников и детсад на 150 мест. В Молжаниновском районе появится дошкольное учреждение с бассейном для 350 детей. Там же возведут ФОК с двумя бассейнами. В районе Сокол построят школу на 400 человек.

В районе Беговой достраивают учебный корпус на 400 мест: 200 школьных и 200 дошкольных. В районе Аэропорт завершаются работы по благоустройству территории нового детского сада на 150 мест.

В Юго-Восточном округе Москвы жители 68 пятиэтажек получили новые квартиры. В общей сложности новоселье отметили примерно пять тысяч семей.