Почти 16 тысяч участников реновации получили новые квартиры на севере Москвы
Обладателями новых «реновационных» квартир стали примерно 15,9 тысячи жителей Северного округа Москвы. Из них около 3,4 тысячи подписали соглашения на новое жилье в этом году, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«На севере столицы уже передали под заселение 35 новостроек, еще три введены в эксплуатацию и готовятся к встрече новоселов», - уточнил он.
Глава города добавил, что строители начали возводить 30 домов, еще 27 - находятся на стадии проектирования. Вместе с тем специалисты занимаются созданием необходимой социальной инфраструктуры.
Собянин добавил, что в Западном Дегунине построят школу на 1050 мест и детский сад для 150 воспитанников. Программа стимулирования создания мест приложения труда в Головинском районе предусматривает создание блока начальных классов на 300 учеников и детсад на 150 мест. В Молжаниновском районе появится дошкольное учреждение с бассейном для 350 детей. Там же возведут ФОК с двумя бассейнами. В районе Сокол построят школу на 400 человек.
В районе Беговой достраивают учебный корпус на 400 мест: 200 школьных и 200 дошкольных. В районе Аэропорт завершаются работы по благоустройству территории нового детского сада на 150 мест.
В Юго-Восточном округе Москвы жители 68 пятиэтажек получили новые квартиры. В общей сложности новоселье отметили примерно пять тысяч семей.