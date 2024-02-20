20 февраля 2024, 17:04

Почти 150 тысяч москвичей посетили ярмарки выходного дня нового формата

Global Look Press
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Ярмарки выходного дня нового формата собрали примерно 150 тысяч москвичей. За три недели удалось продать в общей сложности 70 тысяч килограммов продуктов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В этом году 2 февраля впервые открыли ярмарки выходного дня в новых павильонах с отоплением, кондиционерами и вентиляцией. Они работают в 10 округах Москвы неподалеку от жилых домов и станций метро с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00.

За три недели продавцы реализовали 70 тысяч килограммов продуктов. Большая часть пришлась на сезонные овощи и фрукты, соленья и бакалею, еще почти 30% - мясо-молочная и рыбная продукция.

На торговых площадках также представлен уникальный ассортимент фермеров более чем из 40 регионов России.

С апреля по декабрь в столице будут работать сезонные ярмарки выходного дня - это еще 33 торговые площадки.

В прошлом году московские ярмарки посетили более шести миллионов человек. За 12 месяцев продали свыше 11,6 тонны продукции.

Бизнес Продукты Ярмарки Москва
20 февраля 2024, 16:39
ЖК у стадиона «Торпедо» на юге Москвы достроят летом
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Строительство жилого комплекса на улице Эдуарда Стрельцова в ЮАО Москвы планирует закончить до конца июня 2024-го. Об этом сообщил информационный центр правительства Москвы.

«Одиннадцать жилых корпусов строятся на общем шестиметровом стилобате вблизи Симоновской набережной», - уточнил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Он отметил, что по проекту благоустроят площадь свыше 3,2 гектара. Там появятся игровые площадки, зоны для воркаута и сад, в котором высадят взрослые хвойные и лиственные деревья, кустарники. Вдоль Симоновской набережной создадут вело-маршрут, который впишется в городскую сеть.

Жилой квартал FORIVER находится в Даниловском районе неподалеку от реконструируемого стадиона «Торпедо». Общая площадь проекта составляет 282,6 тысячи квадратных метров, жилая площадь - 138,3 тысячи «квадратов».

Сейчас строители заканчивают устанавливать светопрозрачные конструкций, внутренние инженерные сети, а также завершают фасадные работы, внутреннюю отделку и благоустройство.

Кроме того, этим летом достроят торговый центр в Хорошево-Мневниках. Он войдет жилой комплекс в Причальном проезде.

Строительство Москва
20 февраля 2024, 16:05
Торговый центр на севере Москвы достроят к лету
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Строительство торгового центра в районе Хорошево-Мневники завершат во втором квартале 2024-го. Объект в Причальном проезде станет частью жилого комплекса, сообщил информационный центр правительства Москвы.

«Помещения торгового центра площадью 9,1 тысячи квадратных метров запроектированы на первом этаже жилого корпуса. Здесь планируется обустроить 35 помещений различного функционала и назначения», - отметил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что благодаря проекту здесь появится 700 новых рабочих мест.

ТЦ займет одноэтажный стилобат жилого корпуса «Север», который входит в строящейся жилой комплекс Level Причальный.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что благодаря комплексному подходу к развитию территорий появляется полноценная городская среда для жизни, работы и отдыха.

В этом году также возведут и введут в эксплуатацию примерно 5,2 миллиона квадратных метров жилья. Около трех миллиона «квадратов» построят на деньги частных инвесторов.

Строительство Москва
20 февраля 2024, 14:25
Вторая волна строительства жилых комплексов по реновации началась в Москве
РИА «Новости»
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В нескольких районах Москвы началась вторая волна строительства жилых комплексов по программе реновации. Особенно активно работы начались в Можайском районе, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в Можайском районе в программу реновации вошло 148 домов, в которых живут более 25,3 тысячи человек. Для них уже возвели шесть жилых комплексов, еще три - на подходе к сдаче. Строятся четыре новостройки на улицах Говорова, Кубинка, Багрицкого и Вяземская.

«Новостройки появляются преимущественно на месте расселенных и демонтированных домов», - отметил мэр.

Собянин добавил, что большие силы вложили в улучшение транспортной инфраструктуры Можайского района, Там открыли новые станции метро, запустили МЦД-1 и построили проспект Багратиона. В планах градостроителей - реконструкция улиц Генерала Дорохова и Верейской.

Кроме того, специалисты благоустроили парковую зону у пруда на Кутузовской улице, сквер «Дубки» и создали парка в Козловском лесу недалеко от станции «Давыдково». В медучреждениях района идет реконструкция, а на Верейской улице вскоре появится спорткомплекс.

Ввод жилья в Москве в 2024 году превысит пять миллионов квадратных метров. Примерно три миллиона из них построят за счет частных инвесторов.

Строительство Сергей Собянин Реновация в Москве Москва
20 февраля 2024, 12:33
Почти 15 тысяч подъездов отремонтируют в Москве в этом году
РИА «Новости»
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В этом году в Москве отремонтируют свыше 14,7 тысячи подъездов жилых домов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле», - отметил он.

Во время ремонтных работ специалисты покрасят входные зоны, потолки и стены, уберут проводку в специальные короба, обновят теплоизоляцию труб. Также они приведут в порядок почтовые ящики, ступеньки и перила, а по мере необходимости - оконные и дверные блоки, освещение.

О начале ремонтных работ жителей известят заранее. Информация о запланированных датах появится на стендах и в местах общего пользования.

Более 170 лифтов отремонтировали в Подмосковье за неделю. Работы провели в Люберцах, Химках, Лобне, Балашихе и других округах.

ЖКХ Ремонтные работы Петр Бирюков Москва

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