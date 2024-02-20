Почти 15 тысяч подъездов отремонтируют в Москве в этом году

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«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле», - отметил он.

Во время ремонтных работ специалисты покрасят входные зоны, потолки и стены, уберут проводку в специальные короба, обновят теплоизоляцию труб. Также они приведут в порядок почтовые ящики, ступеньки и перила, а по мере необходимости - оконные и дверные блоки, освещение.

О начале ремонтных работ жителей известят заранее. Информация о запланированных датах появится на стендах и в местах общего пользования.

Более 170 лифтов отремонтировали в Подмосковье за неделю. Работы провели в Люберцах, Химках, Лобне, Балашихе и других округах.