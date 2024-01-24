Почти 140 квартир по реновации получили маломобильные москвичи в 2023 году

«В 2023 году город передал маломобильным гражданам 138 специализированных квартир в 60 новостройках, которые расположены в 10 административных округах», - заявил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в домах для людей с ОВЗ обустроили большие холлы, расширили дверные проемы, а также специально оснастили санитарный блок. Для удобства жителей частично установили электрическое оборудование ниже, чем обычно.

Больше всего таких квартир дали маломобильным участникам из Юго-Восточного, Восточного и Юго-Западного округов. Планировки в таких помещениях адаптированы для инвалидов, чтобы они могли сами ухаживать за собой, разворачиваться на коляске в коридоре и санитарном блоке.

Ранее закругленный дом с колоннами и арками также построили по реновации на западе Москвы. В нем разместили 105 квартир.