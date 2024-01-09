Почти 12 миллионов посетителей принял московский парк «Зарядье» в 2023 году

«„Зарядье“ - одна из главных достопримечательностей столицы. На его территории здания XVI века соседствуют с современной архитектурой. С момента открытия в 2017 году парк посетили более 66 миллионов человек, в прошедшем году - 11,9 миллиона», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в парке размещен флагманский инфоцентр для туристов и проведения городских мероприятий, таких как Московский урбанфорум и международный форум BRICS+ Fashion Summit.

Прошедшей осенью в «Зарядье» заработало крупное выставочное пространство «Паркинг Галерея», площадь которого составила около трех тысяч квадратных метров. Первыми там разместили работы свыше 250 выпускников 20 художественных и архитектурных вузов столицы.

Одним из самых популярных мест стал подземный музей, посетители которого смогли увидеть четыре выставки об искусстве. В Старом Английском Дворе разместили шесть исторических экспозиций, в том числе в честь скульптора Евгения Вучетича и поэта Владимира Маяковского. В парке проводили фестивали, посвященные музыке и науке, а также тематические программы выходного дня.

Летом в «Зарядье» во время акции «Ночь кино» представили классические фильмы с 35-миллиметровой пленки и документальные картины.

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