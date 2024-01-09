09 января 2024, 10:51

Почти 12 миллионов посетителей принял московский парк «Зарядье» в 2023 году

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За прошлый год в московском парке «Зарядье» побывали примерно 12 миллионов человек. Это на 18% больше, чем в 2021-м, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

«„Зарядье“ - одна из главных достопримечательностей столицы. На его территории здания XVI века соседствуют с современной архитектурой. С момента открытия в 2017 году парк посетили более 66 миллионов человек, в прошедшем году - 11,9 миллиона», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в парке размещен флагманский инфоцентр для туристов и проведения городских мероприятий, таких как Московский урбанфорум и международный форум BRICS+ Fashion Summit.

Прошедшей осенью в «Зарядье» заработало крупное выставочное пространство «Паркинг Галерея», площадь которого составила около трех тысяч квадратных метров. Первыми там разместили работы свыше 250 выпускников 20 художественных и архитектурных вузов столицы.

Одним из самых популярных мест стал подземный музей, посетители которого смогли увидеть четыре выставки об искусстве. В Старом Английском Дворе разместили шесть исторических экспозиций, в том числе в честь скульптора Евгения Вучетича и поэта Владимира Маяковского. В парке проводили фестивали, посвященные музыке и науке, а также тематические программы выходного дня.

Летом в «Зарядье» во время акции «Ночь кино» представили классические фильмы с 35-миллиметровой пленки и документальные картины.

Фотограф Ольга Кулева также рассказала, где сделать лучшие фотографии новогодней Москвы. «360» собрал основные правила для качественной съемки и площадки.

Фестивали Парки Москва
09 января 2024, 11:20
Больше половины монолитных работ на станции метро «Вавиловская» завершили в Москве
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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На строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии метро завершили более половины монолитных работ. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

«Всего на объекте уже уложено свыше 17 тысяч кубометров бетона из запланированного объема в 32 тысячи кубометров», уточнил он.

По его словам, строители разработали примерно 80% от общего объема грунта котлована, а где-то уже начали обратную засыпку. Они продолжили переустройство инженерных сетей. Станцию отделают белым мрамором и светлым гранитом, а колонны облицуют желтыми панелями.

Кроме того, в пройденных тоннелях в сторону соседней станции «Академическая» забетонировали жесткое основание пути и укладывают рельсы. Также продолжается строительство 11 станций первого участка линии, которая протянется на 40 километров. Она соединит городской округ Троицк с югом столицы и Московским центральным кольцом.

В 2023 году в столичной подземке запустили около 360 инновационных вагонов «Москва-2020». Они появились на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метро.

Строительство Метро Метро Москвы Андрей Бочкарев Москва
09 января 2024, 10:19
Восемь крупных соцобъектов появились в Москве в 2023 году
РИА «Новости»
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В 2023 году в Москве возвели восемь крупных объектов недвижимости для социальных нужд. Среди них — здания здравоохранения, образования, культуры и спорта, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В 2023 году в Москве возвели восемь крупных объектов недвижимости для социальных нужд. Среди них - здания здравоохранения, образования, культуры и спорта, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Строительство социальных объектов рядом с жилой застройкой - важный и полезный фактор для развития города и улучшения качества жизни его жителей, это одна из задач, поставленных перед Стройкомплексом мэром Москвы», - отметил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что в Восточном округе столицы возвели флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова на Вешняковской улице и обновили ледовый дворец, расположенный на улице Сокольнический Вал. В центральном округе появился ледовый дворец «Кристалл», на северо-западе - ледовый каток «Сталкер», в ЮЗАО - центр фигурного катания Этери Тутберидзе.

Кроме того, дворец спорта «Некрасовка» достроили на Рождественской улице. В здании разместили крытый каток, бассейн, экстрим-парк и зону воркаута. В САО начала работать академия спорта «Динамо» на улице Юрия Никулина. В Западном округе столицы возвели учебно-образовательный кластер «Ломоносов».

Центр инноваций и импортозамещения также возведут в ТиНАО по программе создания рабочих мест. Инвестор уже получил разрешение на строительство.

Строительство Недвижимость Москва
09 января 2024, 10:06
Столичное метро в 2023 году оснастили 360 инновационными вагонами «Москва-2020»
РИА «Новости»
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Столичный метрополитен за минувший год пополнился 360 инновационными вагонами «Москва-2020». Их запустили на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линии метро, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В новых поездах есть межвагонные переходы, широкие двери, наддверные табло, консольные экраны под потолком и внешние дисплеи с информацией о станции, до которой он едет.

В парке Кольцевой и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро все составы заменили на модели «Москва-2020». Межвагонные переходы и широкие дверные проемы в новых поездах помогут снизить высокий пассажиропоток.

До 2018 года на оранжевой ветке московской подземки ходили составы прошлого поколения номерного типа. В декабре прошлого года линию полностью укомплектовали современными поездами. Они оборудованы широкими дверьми с системой противозажатия, климат-контролем с обеззараживанием воздуха и наддверными табло.

Среди таких составов «Ока», которые первыми оснастили системами обеззараживания воздуха, а также «Москва» - первый поезд, где есть сквозной проход и USB-зарядки и «Москва-2020» - самый инновационный тип вагонов. Составы «Москва-2020» выпускают на заводе в Мытищах. Сервисная кампания производителя будет обслуживать их весь срок службы - примерно 30 лет.

В ближайшие два года на Замоскворецкой линии метро планируют заменить старые составы. Это единственная ветка метрополитена, где еще не запустили обновленные поезда.

Метро Москва
09 января 2024, 09:38
Москвичам пообещали снег и потепление во вторник
Freepik
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Москва окажется во власти теплого фронта. Синоптики спрогнозировали 9 января до -8 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном, выходящим в середине дня с севера на территорию Карелии», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях в Москве будет облачно, а также ожидаются осадки в виде снега. В дневное время суток температура будет варьироваться от -6 до -8 градусов. Ночью похолодает до -10 градусов. В Московской области днем столбики термометров покажут отметки -5…-10 градусов. В ночные часы воздух остынет до -11 градусов.

Ветер подует с северо-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Москвичам также предрекли возвращение 20-градусных морозов. Днем 12 января будет -15 градусов, а уже к старому Новому году столбики термометра опустятся до -20 градусов.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва

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