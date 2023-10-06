Почти 116 миллионов пассажиров перевезли по МЦК с начала года
Почти 116 миллионов пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) с января 2023 года. Всего с начала запуска по нему перевезли почти миллиард горожан, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
«115,7 миллиона пассажиров воспользовались МЦК с начала года», - говорится в сообщении.
Также представители МЖД перечислили тройку наиболее востребованных станций, отметив, что они остались неизменны.
Так, на первом месте оказалась станция «Нижегородская», которой воспользовались девять миллионов человек. Второе место заняла «Площадь Гагарина» с 8,3 миллиона пассажирами. Замкнула тройку лидеров станция «Ростокино» - ей воспользовались 7,9 миллиона горожан. Всего с момента открытия МЦК перевезли больше 956 миллионов пассажиров.
Ранее в поездах московского центрального кольца обновили более десяти тысяч информационных плакатов. На них изобразили правила пользования общественным транспортом.