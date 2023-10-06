Почти 116 миллионов пассажиров перевезли по МЦК с начала года

Московский авиацентр начал подготовку к зиме

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Московский авиацентр практически завершил подготовку к осенне-зимнему периоду. Специалисты прослушали курс лекций, сдали зачеты и приступили к практике. Финальные испытания техники проведут после выпадения первого снега в столице, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

«Заключительный этап сезонной подготовки пилоты пройдут, когда в столице выпадет снег. При посадке в таких условиях воздушные потоки от вертолета могут создавать снежный вихрь, из-за чего видимость падает практически до нуля», - уточнили в ведомстве.

В департаменте добавили, что в таких случаях специалист должен уметь пилотировать по приборам и иметь большой опыт посадок на различные неспециализированные площадки, поэтому своевременная подготовка так необходима.

Кроме того, не только специалисты готовятся к новому сезону, но и инженеры, обслуживающие технику. Они осматривают вертолеты и переводят двигатели в зимний режим эксплуатации. Также особое внимание уделяют исправности светосигнальных систем и целостности ограждений на авиаплощадках.

Также к зиме готовят и автоколонну центра для своевременного реагирования на вызов и подачи топлива в летный транспорт.

Помимо этого, в начале октября в Новой Москве санитарный вертолет перевели в режим круглосуточной работы. Это связано с тем, что летная площадка столичного многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка» перешла в оперативное управление столичного авиационного центра.