Почти 11,5 тысячи человек получили квартиры по реновации на северо-востоке Москвы

Выставка к 145-летию российской рекламы открылась в ГУМе

Выставка, приуроченная к юбилею отечественной рекламы, открылась в ГУМе. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация коммуникационных агентств России и Музей рекламы.

Также в ГУМе представили копию фонтана, наделавшего шума в 1882 году на выставке в Москве. Тогда парфюмер Анри Брокар заправил его новым одеколоном. После презентации полгорода пахло одинаковым парфюмом.

Эти и другие любопытные факты о рекламе можно узнать в ГУМе до 22 ноября. Вход на выставку свободный.

По экспонатам заметно, что конкретика в рекламе всегда в тренде. Слоганы и иллюстрации прошлых эпох по-прежнему вдохновляют креаторов.

На выставке собрали шедевры отечественной рекламы от эпохи царской России до современности. В экспозицию включили более 250 работ, в том числе легендарные плакаты, обложки, фотографии и видеоролики.

На каждом экспонате разместили QR-код, благодаря которому можно узнать много интересной информации. Реклама позволяет понять дух времени - на выставке есть экземпляры из социальной, политической и коммерческой сфер.

По экспонатам заметно, что конкретика в рекламе всегда в тренде. Слоганы и иллюстрации прошлых эпох по-прежнему вдохновляют креаторов.

Посетители выставки в ГУМе могут увидеть рекламу сладостей от известной династии кондитеров Абрикосовых, придумавших конфеты «Гусиные лапки» и «Раковые шейки». Основатель марки уделял много внимания продвижению товаров.

Представитель кондитерской династии Дмитрий Абрикосов рассказал, как его прадед Иван Алексеевич Абрикосов открывал сеть магазинов по всей стране - от Одессы до Владивостока. Торговые точки запускали в один день и даже в один час.

«Прадед опубликовал в газетах во всех городах, где были магазины, объявление, что открывается сеть фирменных магазинов. И девушки - продавщицы, работающие в этих магазинах - представляют коренную национальность данного народа, который является основным в этой части России. Блондинки - это север, шатенки - это средняя, Центральная Россия, и брюнетки - это юг», - поделился Дмитрий Абрикосов.

Также в ГУМе представили копию фонтана, наделавшего шума в 1882 году на выставке в Москве. Тогда парфюмер Анри Брокар заправил его новым одеколоном. После презентации полгорода пахло одинаковым парфюмом.

Эти и другие любопытные факты о рекламе можно узнать в ГУМе до 22 ноября. Вход на выставку свободный.

В 2023 году отечественному двигателю торговли исполнилось 145 лет. Организаторы экспозиции в ГУМе ставили цель показать людям, что реклама - это не только способ заработать деньги, отметил вице-президент АКАР и куратор выставки Владимир Евстафьев.

Посетители выставки в ГУМе могут увидеть рекламу сладостей от известной династии кондитеров Абрикосовых, придумавших конфеты «Гусиные лапки» и «Раковые шейки». Основатель марки уделял много внимания продвижению товаров.

Представитель кондитерской династии Дмитрий Абрикосов рассказал, как его прадед Иван Алексеевич Абрикосов открывал сеть магазинов по всей стране - от Одессы до Владивостока. Торговые точки запускали в один день и даже в один час.

«Это еще и большое, настоящее, высокое искусство, где работали практически все знаменитости, все великие люди», - пояснил он.

На выставке собрали шедевры отечественной рекламы от эпохи царской России до современности. В экспозицию включили более 250 работ, в том числе легендарные плакаты, обложки, фотографии и видеоролики.

На каждом экспонате разместили QR-код, благодаря которому можно узнать много интересной информации. Реклама позволяет понять дух времени - на выставке есть экземпляры из социальной, политической и коммерческой сфер.

«Прадед опубликовал в газетах во всех городах, где были магазины, объявление, что открывается сеть фирменных магазинов. И девушки - продавщицы, работающие в этих магазинах - представляют коренную национальность данного народа, который является основным в этой части России. Блондинки - это север, шатенки - это средняя, Центральная Россия, и брюнетки - это юг», - поделился Дмитрий Абрикосов.