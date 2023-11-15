15 ноября 2023, 12:48

Почти 10 миллионов «квадратов» выделили в Москве под строительство домов по реновации

Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице подобрали стартовые площадки, включенные в реновацию жилого фонда, общим размером в 10 миллионов квадратных метров. Это позволит ускорить реализацию самой программы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о включении в перечень стартовых площадок программы реновации девяти новых адресов в разных районах города. Теперь в работу включена 601 площадка с общим градостроительным потенциалом порядка 9,8 миллиона квадратных метров», - уточнил он.

Благодаря широкому включению площадок в работу строители смогут организовать «волновое переселение» в кварталах. По словам Бочкарева, удалось создать все условия, чтобы начать строить больше домов по реновации и ускорить реализацию программы.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что москвичи доверяют реновации и планируют за счет нее улучшить свои жилищные условия. Он добавил, что важно также возводить по реновации сопутствующую социальную и транспортную инфраструктуры.

В Юго-Западном округе Москвы планируют построить дом с подземной парковкой по программе реновации. Проектную документацию для объекта уже одобрила Москомэкспертиза.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
15 ноября 2023, 13:21
Московская компания начала выпускать платы для контрольно-измерительного оборудования
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Столичный производитель газоанализаторов для контроля состава воздуха рабочих зон в разных сферах промышленности начал изготавливать платы для контрольно-измерительного оборудования. Благодаря новинке предприятие сможет заместить зарубежные аналоги в собственной продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Москва - город с развитым производством. Здесь свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых работает более 720 тысяч сотрудников. Ежегодно в столице открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Эти компании выпускают разнообразные товары, например, лекарства, мебель, одежду, электронику, медицинское оборудование и многое другое.

Развивая собственные промплощадки в Москве, производители получают возможность наращивать объемы выпуска продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичным предприятиям предлагают свыше 20 системных мер поддержки города, среди которых есть субсидии и целевые займы. Также бизнесу доступен ряд антикризисных мер.

«Это улучшило стабильность оборудования, скорость производства и качество сборки. При этом сохранилась ценовая политика компании», - обратил внимание Лебедев.

Плата - это основа датчика-газоанализатора для определения довзрывных концентраций в воздухе. Прибор с таким датчиком может выявлять превышения более 60 видов различных опасных газов и их паров, в том числе метана, пропана и гексана.

По словам гендиректора предприятия Ивана Лебедева, плату полностью выполнили на едином текстолите. Компании удалось добиться этого благодаря переходу на новую элементную базу меньшего размера и современные станки с числовым программным управлением по напайке комплектующих, рассказал руководитель.

Московская компания «Промприбор-Р» выпускает оборудование, позволяющие контролировать наличие токсичных или взрывоопасных газов и их паров в воздухе рабочих зон. В производстве таких изделий применяются платы, которые ранее закупали за границей, например, в Китае, и собирали из нескольких модулей.

«Предприятие несколько лет трудилось над тем, чтобы отказаться от закупок за рубежом. В итоге в этом году оно запустило в производство полностью российские платы для контрольно-измерительного оборудования», - отметил Овчинский.

По его словам, расширение мощностей и современные технологии позволили компании объединить и разместить все необходимые элементы производства на одной площадке. Предприятие уже выпустило 250 таких изделий, они успешно прошли все проверки и технические испытания, сообщил министр правительства Москвы. Серийное производство новинки начнется до конца текущего года, добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Промышленность Москва 2023
15 ноября 2023, 10:50
Дом с подземным паркингом по реновации появится на юго-западе Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Юго-Западном округе Москвы планируют построить дом с подземной парковкой по программе реновации. Проектную документацию для объекта уже одобрили, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

«Для переезда жителей подготовят 49 однокомнатных, 91 двухкомнатную и 44 трехкомнатные квартиры. Часть из них приспособят для проживания маломобильных граждан», - уточнила она.

Яковлева отметила, что помещения сдадут с выполненной отделкой, установленными светильниками, кухонными раковинами, плитами и сантехникой.

Новостройка по реновации на 184 квартиры с подземной парковкой появится в Зюзине на Черноморском бульваре. Первые этажи займут тамбуры, вестибюли, колясочные, кладовки и помещения для консьержа. Нежилую часть отдадут под магазины, аптеки и другую инфраструктуру. Около дома проведут работы по благоустройству территории. Там появятся места для отдыха, детская и спортивная площадки. Во дворе высадят деревья и кустарники.

Почти 11,5 тысячи человек получили квартиры по реновации на северо-востоке Москвы. Владельцами нового жилья стали 4,5 тысячи семей, которые ранее проживали в 64 старых домах.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
15 ноября 2023, 10:40
Москва выставила на торги коммерческое помещение в Очаково-Матвеевском
Сайт мэра и правительства Москвы
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Москва выставила на торги коммерческое помещение в Очаково-Матвеевском. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике города Иван Щербаков.

«Торги пройдут в онлайн-формате 13 декабря», - рассказал Иван Щербаков.

Здание расположено по адресу Веерная улица, дом 1, корпус 7, а площадь помещения - 307 квадратных метров. У него есть отдельный вход.

Рядом находится станция Матвеевская четвертого Московского центрального диаметра.

Стоимость помещения определят по итогам аукциона. Заявки на участие будут принимать до 4 декабря. Для подачи заявки необходима регистрация на сервисе «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Также помещение под свободный вид деятельности выставили на торги в Подольске. Лот расположен в 28 километрах от МКАД в микрорайоне Климовск на проспекте 50 лет Октября.

Недвижимость Москва 2023
15 ноября 2023, 10:36
Каток на ВДНХ откроют в конце ноября
Сайт мэра и правительства Москвы
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Каток на ВДНХ откроет юбилейный сезон 24 ноября. Посетителей ждут концерты, занятия по фигурному катанию, конкурсы и флешмобы, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В предстоящем сезоне катку на ВДНХ исполняется 10 лет. Он сможет одновременно принять почти две тысячи человек. Площадь ледового покрытия составит около девяти тысяч квадратных метров», - уточнила она.

Сергунина отметила, что во время катания перед москвичами и туристами откроются виды на исторические павильоны «Космос» и «Транспорт СССР», Главную аллею и новый павильон «Атом».

Темой сезона стал «Полет во времени» с отсылкой к грезам о космосе и стремлению к высоким достижениям. На открытии в 18:00 состоится шоу о человеке, мечтающим стать космонавтом. Несколько площадок представят мероприятия 25 ноября с 16:00 до 20:00. В частности, на Северной петле кольцевой дороги посетители увидят театральное событие и светозвуковую инсталляцию «Северное сияние - полет во времени». Рядом с аттракционом «Школа спасателей» покажут музыкальное представление «Время легенд».

Всю зиму на катке гостей будут ждать выступления артистов, утренние зарядки, конкурсы, костюмированные вечеринки, тематические программы и дни регионов на международной выставке-форуме «Россия».

По программе лояльности «Друзья ВДНХ» горожане смогут сэкономить на посещении музейно-выставочных, развлекательных и спортивных мероприятий на территории выставки. Скидки варьируются от пяти до 20%.

Москва 2023 ВДНХ

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