Почти 1,7 тысячи дворов благоустроят за год в Москве

«Важный заключительный этап благоустройства - озеленение, в ходе работ разобьем газоны и клумбы», - отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что проектные решения создавали, учитывая предложения и пожелания горожан. Чаще всего москвичи просили улучшить освещение, отремонтировать детские и спортивные площадки, а также установить скамейки.

Заммэра добавил, что в этом году заменят или установят новые небольшие архитектурные формы. Во дворах появятся качели и беседки. На детских и спортивных площадках заменят покрытие и оборудование. Установят фонари и уличные торшеры. Если горожане захотят и будут соответствующие условия, создадут места для выгула собак.

Ранее в Западном округе Москвы благоустроили территорию рядом со станцией МЦД-4 «Внуково». Там расширили тротуары и добавили пешеходные переходы.