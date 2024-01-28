28 января 2024, 12:10

Победителям Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе вручат автомобили

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С февраля по май в мегаполисе стартует Кубок мэра Москвы по стендовой стрельбе. Победители получат автомобили «Москвич-3», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Соревнования предусматривают три направления: «спортинг-компакт», «скит» и «трап». На каждом этапе будет формироваться личный зачет участников.

Кубок заинтересует как профессионалов, так и любителей. Участники, успешно прошедшие отборочный тур, встретятся в суперфиналах (в категориях «скит» и «трап») или в финале и суперфинале (категория «спортинг-компакт»).

В отборочном испытании в категории «спортинг-компакт» будут состязаться 360 профессионалов и любителей. Из них 180 человек выйдут в финал, а 12 - в суперфинал. Затем жюри выберет двух победителей - профессионала и любителя. Каждому вручат автомобиль «Москвич-3».

Финал Кубка мэра Москвы пройдет с 24 по 26 мая на семейном фестивале. Желающим поучаствовать в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте.

Новый выпуск «Большой викторины» также стартовал в Москве. Жителям столицы предстоит ответить на восемь вопросов об истории катков и любимого зимнего вида спорта.

Стрельба Фестивали Сергей Собянин конкурсы Москва
28 января 2024, 10:31
«Зойкина квартира», «Мещане» и «Лес». В театрах Москвы прошло почти 270 премьер за год
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В Москве театральная жизнь насыщена и интересна. Только за прошлый год горожане смогли посетить примерно 270 премьер спектаклей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Москва по праву считается одним из мировых театральных центров. В 2023-м было представлено много ярких постановок», - отметил он.

По словам мэра, зрители смогли увидеть спектакль «Смертельный номер» в Театре Олега Табакова, постановку «Лес», выход которой посвятили 200-летию Островского в театре имени Маяковского.

Москвичи побывали на «Вишневом саде» по пьесе Чехова в Мастерской Петра Фоменко, а также увидели «Мещан» Горького в «Современнике». Поклонники Булгакова могли насладиться спектаклем «Зойкина квартира» в Театре имени Пушкина. Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представил «Норму» по опере Беллини.

Крупная реконструкция московских театров также проходит по нацпроекту «Культура». За 10 лет в столице привели в порядок 40 городских учреждений (85 зданий), что составляет 70% от их общего числа.

Театры Сергей Собянин Москва
28 января 2024, 09:16
Новая выделенная полоса на Борисовских Прудах позволит сократить время в пути
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Выделенная полоса на улице Борисовские Пруды, которую открыли в конце 2023-го в сторону станции метро «Каширская» и станции Москворечье МЦД-2, позволила сократить время в пути. Маршруты на этом участке стали более востребованными среди пассажиров, количество поездок на общественном транспорте возросло в полтора раза, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

«Благодаря выделенной полосе время в пути на данном участке в часы пик сократилось в три раза. Кроме того, повысилась безопасность движения городского транспорта», - уточнил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что с новой «выделенкой» у жителей района Москворечье-Сабурово улучшилась транспортная ситуация.

До этого на участке из-за двух действующих полос нередко образовывались пробки. Новая «выделенка» не ухудшила автомобильное движение на этом отрезке, а городской транспорт теперь едет намного быстрее.

В Москве также начались ремонтные работы в Лефортовском тоннеле. Завершить работы планируют во втором квартале этого года.

Дороги Дептранс Москвы Москва
28 января 2024, 09:13
Монтаж металлоконструкций ремонтного корпуса электродепо «Южное» завершили в Москве
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В Москве завершили монтаж металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное». Там планируют каждый день проверять составы метро и проводить техобслуживание перед их выходом на линию, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Всего в ходе работ смонтировано почти три тысячи тонн металла», - уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В отстойно-ремонтном корпусе полностью смонтировали стеновые панели, площадь которых превысила 23 тысячи «квадратов».

Специалисты продолжают обустраивать мягкую кровлю на площади свыше 40 тысяч квадратных метров и монтировать ворота. Вместе с тем внутри здания приступили к укладке плитки и напольного покрытия. Больше чем на 80% смонтировали внутренние инженерные сети, включая противопожарную систему и вентиляцию.

В главном корпусе оборудуют 34 канавы для отстоя и ремонта поездов. Мастера заканчивают устанавливать монолитные конструкции смотровых канав и силовых полов. Продолжают монтировать подрельсовые эстакады и мостовые краны для технобслуживания и ремонта составов. Всего будет 11 подъемных механизмов.

В северном вестибюле станции «Корниловская» Троицкой линии метро в Москве также установили витражное остекление. Общая площадь конструкций - 430 квадратных метров.

Строительство Метро Москва
28 января 2024, 09:11
Москвичам пообещали облачную погоду в воскресенье
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Неделя в Москве завершится прохладной и облачной погодой. Столбики термометров 28 января днем опустятся до минус пяти градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, в воскресенье в столичном регионе будет повышенное давление, инверсионная слоистая облачность и преимущественно без осадков. При этом температурный фон превысит климатическую норму на два градуса.

Метеоролог добавил, что в Москве в дневные часы воздух прогреется до -3…-5 градусов. Ночью подморозит до -12 градусов. В Московской области днем ожидается -1…-6 градусов. В ночное время суток похолодает до -15 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 761 миллиметра ртутного столба.

С понедельника погода возьмет курс на потепление. Днем уже будет до -4, а к вечеру - до -2 градусов.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва

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