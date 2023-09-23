Победители акции #ВыбираемВместе смогут активировать выигрышные коды до 25 сентября

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Для начисления призовых баллов победителям нужно успеть до полуночи активировать уникальные коды из СМС на сайте акции. В этом году в акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» победили 2,3 миллиона горожан, проголосовавших в электронном формате на выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО в сентябре. Также по одной тысяче баллов начислили новичкам тем, кто голосовал онлайн в первый раз.

Победителям пришло СМС-сообщение о выигрыше баллов с номера DIT_MOS. Проверить свой код можно самостоятельно авторизованным пользователям на сайте акции. Там же необходимо активировать код для начисления призовых баллов. Выигрыш можно потратить на покупки в магазинах, билеты в театры или пожертвовать на благотворительность.

Заключительный розыгрыш программы «Миллион призов» прошел в Москве 11 сентября. В финальный розыгрыш попали те, кто проголосовал с 20:01 9 сентября до конца выборов, и сделавшие выбор на участках при помощи терминалов 10 сентября.