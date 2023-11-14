Победителей X Национальной премии «Формула движения» определили в Москве
В Москве выбрали победителей X Национальной премии за достижения в транспортной сфере «Формула движения». Награждение прошло на форуме «Транспортная неделя» после пленарной дискуссии «100 лет гражданской авиации, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Под руководством Сергея Собянина мы реализуем крупнейшие транспортные проекты, которые улучшают передвижение по городу», - подчеркнул он.
Ликсутов отметил, что проект «Большая кольцевая линия Московского метрополитена» одержал победу в номинации «Лучший инфраструктурный проект регионального значения». БКЛ запустили в марте, это самая протяженная кольцевая линия метро в мире. Быстрые пересадки позволяют пассажирам тратить меньше времени на поездки - до 45 минут в день.
В номинации «Лучшее решение в области пассажирского транспорта» победили МЦД-3 и МЦД-4. Протяженность МЦД-3, который соединил районы СЗАО и ЮВАО, составляет 85 километров. Он включает 38 станций, в перспективе планируют запустить еще «Митьково», «Малино» и «Рижскую».
МЦД-4 открыли примерно на месяц позже, чем МЦД-3. Это самая протяженная линия наземного метро в 86 километров. В его состав вошли 36 станций, позже откроют «Беговую» и «Рижскую».
В номинации «Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники» призовое место занял проект современного поезда «Иволга 3.0».
В 2023 году в Москве удалось достроить рекордное число новых масштабных транспортных объектов. Только в начале сентября открыли пять новых станций метро.