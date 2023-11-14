Победителей X Национальной премии «Формула движения» определили в Москве

«Под руководством Сергея Собянина мы реализуем крупнейшие транспортные проекты, которые улучшают передвижение по городу», - подчеркнул он.

Ликсутов отметил, что проект «Большая кольцевая линия Московского метрополитена» одержал победу в номинации «Лучший инфраструктурный проект регионального значения». БКЛ запустили в марте, это самая протяженная кольцевая линия метро в мире. Быстрые пересадки позволяют пассажирам тратить меньше времени на поездки - до 45 минут в день.

В номинации «Лучшее решение в области пассажирского транспорта» победили МЦД-3 и МЦД-4. Протяженность МЦД-3, который соединил районы СЗАО и ЮВАО, составляет 85 километров. Он включает 38 станций, в перспективе планируют запустить еще «Митьково», «Малино» и «Рижскую».

МЦД-4 открыли примерно на месяц позже, чем МЦД-3. Это самая протяженная линия наземного метро в 86 километров. В его состав вошли 36 станций, позже откроют «Беговую» и «Рижскую».

В номинации «Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники» призовое место занял проект современного поезда «Иволга 3.0».

В 2023 году в Москве удалось достроить рекордное число новых масштабных транспортных объектов. Только в начале сентября открыли пять новых станций метро.