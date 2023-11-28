Площадку проекта «Питомцы в Москве» отметили национальной премией

«Парк для выставочных и кинологических мероприятий в Бабушкинском районе - один из самых больших и удобных в стране», - уточнила она.

Кинологическое пространство в 1,33 гектара расположено на Кольской улице неподалеку от парка «Яуза». Его открыли в сентябре этого года. Для авторов проекта в приоритете было создать новую инфраструктуру для выгула, которая подойдет всем горожанам.

Проект «Питомцы в Москве» начали реализовывать в 2021 году по программе «Мой район». Создавая новые площадки, проектировщики учитывают эстетичность, комфорт. Специалисты используют для строительства качественные и экологичные материалы, обустраивают функциональные зоны для выгула, игр и тренировок. Отдельно возводят места для отдыха со скамейками и навесами. Благодаря проекту в 46 столичных районах появились 59 современных пространств для выгула питомцев. Некоторые построили на месте пустырей.

В столице также реализовали 20 из 22 идей, которые выбрали по итогам проекта «Питомцы в Москве» на платформе «Город идей» в начале года. В результате усовершенствовали 26 площадок для собак.