Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году увеличилась до 275 гектаров

«Важным событием уходящего года стало открытие индустриального парка „Руднево“, который стал шестой площадкой ОЭЗ „Технополис Москва“. Таким образом, территория особой экономической зоны столицы увеличилась на 53 гектара и превысила 275 гектаров», - объявил он.

В «Рудневе» построили 19 корпусов площадью 213,7 тысячи квадратных метров. В них открыли конструкторское бюро, производство банкоматов, электрических конденсаторов, медицинских изделий, оборудования для промышленной сортировки отходов и другой продукции. Среди резидентов индустриального парка - Федеральный центр беспилотных авиационных систем. Он объединил 12 отечественных разработчиков, производителей цифровых геоинформационных платформ и беспилотных летательных аппаратов.

На этой индустриальной площадке откроют еще несколько корпусов, они уже в активной стадии строительства. В будущем «Руднево» даст работу 15 тысячам специалистов.

В общей сложности в ОЭЗ «Технополис Москва» вошли более 200 предприятий со штатом свыше 16,3 тысячи человек. Кроме «Руднево» они открыли свои производства на площадках «Печатники», «Микрон», «Алабушево», «МИЭТ» и «Ангстрем».