26 декабря 2023, 17:17

План благоустройства улицы Врубеля в Москве стал лучшим среди экопроектов

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Коцепцию комплексного благоустройства территории университета биотехнологий на улице Врубеля добавили в шорт-лист конкурса «Лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий». Там появятся места для общения, отдыха, спортивных игр, работы и прогулок, сообщил замглавы столичного департамента капремонта Александр Адайкин.

«Кампус университета биотехнологий занимает площадь около шести гектаров и расположен между улицами Врубеля, Панфилова и Волоколамским шоссе. В него входит несколько учебных корпусов и общежитий для преподавателей и студентов», - рассказал он.

Адайкин уточнил, что по проекту планируют создать три полноценные функциональные зоны, которые объединят студентов вне зависимости от их будущей профессии.

В первую войдет внутренний двор главного здания вуза только для сотрудников и студентов. Там появятся павильон-лекторий, коворкинги, летняя открытая сцена с медиаэкраном и амфитеатром, а также зона отдыха и самоподготовки.

Во втором пространстве установят столы для настольного тенниса, обустроят площадку для стритбола и место для воркаута. Создадут гастропарк с модульными кафе и закусочными из морских контейнеров. Кроме того, появится зона для фуд-траков, модульные туалеты и площадка сбора твердых бытовых отходов.

Адайкин добавил, что третья зона станет территорией для отдыха, игр и занятий спортом. Она будет доступна также и для местных жителей. На участке организуют площадку для баскетбола, волейбола и мини-футбола, настольного тенниса, воркаута, поставят тренажеры, а также возведут летнюю террасу.

На прилегающей к станции метро «Физтех» в Москве территории также завершился первый этап работ по благоустройству. Там появилась пешеходная зона и скейт-парк.

Благоустройство Москва 2023
26 декабря 2023, 16:48
Футболист Джикия потребовал от московского застройщика 6,8 миллиона рублей
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Защитник и капитан столичного футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия подал иск в Тушинский районный суд на строительную компанию. Игрок потребовал компенсировать 6,8 миллиона рублей неустойки за несданные в срок квартиры, сообщило агентство «Москва».

Представитель суда уточнила агентству, что в 2021 году футболист заключил с застройщиком шесть договоров на строительство квартир. Однако объекты сдали позже установленного срока.

По данным издания, ответчиком выступает ООО «Специализированный застройщик „Лидер строительной отрасли“, которое входит в группу компаний ФСК.

Судебное заседание назначили на 18 января 2024 года.

На днях гендиректор «Спартака» Олег Малышев сообщил о подготовке переговоров о продлении контракта с Джикией. Действующий договор футболиста истекает 31 мая следующего года.

Суд Строительство Футбол Москва 2023
26 декабря 2023, 16:36
Экс-полковника ГРУ Квачкова оштрафовали на 50 тысяч рублей
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Дорогомиловский суд Москвы признал виновным полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова в административном нарушении. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

На бывшего военного составили протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил России.

Квачков получил известность после предъявленного ему обвинения в покушении на Анатолия Чубайса в 2005 году. Отставного полковника оправдали спустя три года заключения. На воле он пробыл около суток, затем его арестовали по новому делу о подготовке вооруженного мятежа.

В 2013 году Мосгорсуд отправил Квачкова в колонию на 13 лет, позже в Верховном суде смягчили приговор до восьми лет.

В августе этого года полковника ГРУ в отставке уже штрафовали за дискредитацию армии. Тогда его обязали выплатить 40 тысяч рублей.

Штрафы Армия Москва 2023
26 декабря 2023, 14:16
«Разноцветную Москву» отметили премией Russian Event Awards
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Молодежному межнациональному фестивалю «Разноцветная Москва» присудили международную премию в области событийного туризма Russian Event Awards. Проект Московского дома национальностей выиграл в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие», сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В этом году в парке «Сокольники» для гостей фестиваля подготовили насыщенную программу. Перед публикой выступили спортсмены-велосипедисты с различными трюками. Молодые барабанщики в течение двух часов соревновались в мастерстве импровизации.

Все желающие могли принять участие в мастер-классе по стропохождению, побыть канатоходцем или воздушным гимнастом. Гостей научили создавать граффити и рисовать аэрозольной краской на холсте в стиле спрей-арт.

В финале премии Russian Event Awards представители музыкально-танцевальных молодежных субкультур продемонстрировали экспертам межнациональный танцевальный баттл «Лезгинка против брейк-данса».

В 2023 году конкурс собрал более 640 проектов из 65 регионов России, еще семь - из Белоруссии.

Москвичей также пригласили на фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест» 26 января. Для гостей подготовили мастер-классы и ярмарку вакансий.

Фестивали Москва 2023
26 декабря 2023, 13:42
Москвичей пригласили на фестиваль студенческого предпринимательства
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В спорткомплексе «ВТБ Арена» 26 января пройдет Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест». Для гостей подготовили мастер-классы и ярмарку вакансий, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Ключевым событием фестиваля станет конкурс молодежных проектов. Начинающие предприниматели поделятся своими бизнес-идеями по таким направлениям, как информационные технологии, социальные инициативы, здоровье, наука и креативные индустрии», - уточнила она.

Вице-мэра отметила, что авторы лучших идей смогут доработать их вместе с наставниками и представить на главной сцене «Студфеста».

Для участия в конкурсе приглашаются москвичи от 14 до 35 лет, а также иностранные студенты, проживающие в столице. Турнир включает пять номинаций, связанных с инновациями, наукой, техникой, социальной сферой, здоровьем и спортом. Желающим участвовать в отборе необходимо подать заявку на сайте до 5 января.

Следующий этап подразумевает онлайн-консультации с экспертами и составление бизнес-плана продукта. Финалистов определят 20 января. Также на фестивале наградят победителей добровольного квалификационного экзамена.

Посетить «Студфест» смогут все желающие. Для этого нужно заранее пройти регистрацию.

В Москве с 2020 года прошли почти 30 технологических конкурсов для стартапов. Они помогли инноваторам показать свои проекты заказчикам и заключить договоры.

Фестивали Бизнес Студенты Технологии Москва 2023

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