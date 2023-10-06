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По данным издания, артистка выставила на продажу жилье в 60 квадратных метров, как и планировала ранее, за 30 миллионов рублей. Около двух лет назад она покупала ее за 20 миллионов.

Mash также уточнил, что приобрел квартиру певицы в старинном доме 1914 года постройки в Басманном районе 43-летний режиссер и его жена.

До этого артистка сделала в квартире дизайнерский ремонт. Там появились французские двери, колонны в комнате, яркая расписная плитка. Кухню певице оснастили техникой с уникальными деталями, а в ванной комнате - установили раковину с росписью.

Ранее Басманный суд Москвы вновь выписал штраф Монеточке* на 30 тысяч рублей. Гырдымову* признали виновной по статье о производстве и распространении материалов иностранным агентом в интернете без необходимых отметок.

* Признана иностранным агентом по решению Минюста России.