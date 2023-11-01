Пешеходный переход на улице Медиков в Москве откроют в 2024 году

«К строительству перехода мы приступили осенью 2022 года. Сейчас общая готовность объекта составляет 60%. В настоящее время идет отделка лестничных сходов и тоннельной части, ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем», - уточнил он.

Заммэра отметил, что дорожники установили шпунтовое ограждение и конструкции из монолитного железобетона, а также поставили защитный экран из труб под путями МЦД-2. Кроме того, специалисты уже завершили гидроизоляционные работы.

По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, по проекту возведут подземный пешеходный переход, протяженность которого составит около ста метров. Там обустроят четыре лестничных сходов и три лифта.

Пешеходный переход позволит жителям комфортно переходить под автодорогой рядом с пересечением улицы Медиков с Каспийской улицей и под железнодорожными путями МЦД-2 по пути в парк «Борисовские пруды».

Ранее дорожники приступили в капитальному ремонту эстакады на Варшавском шоссе в Северном Бутове. Во время работ движение транспорта перекрывать полностью не будут.