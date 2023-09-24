Пешеходный переход через Лермонтовский проспект возвели на юго-востоке Москвы
В столичном районе Выхино-Жулебино завершили строительство подземного перехода через Лермонтовский проспект. Мосгосстройнадзор выдал документы для его открытия, сообщил исполняющий обязанности председателя комитета Игорь Войстратенко.
«Благодаря новому пешеходному переходу жители района Выхино-Жулебино смогут комфортно и безопасно пересекать Лермонтовский проспект при проходе к станции метро „Косино“ и одноименной станции третьего Московского центрального диаметра», - отметил он.
Протяженность перехода составила 48 метров, ширина - четыре метра, высота - 2,3 метра. Стены оформили с использованием керамогранита, полы выложили гранитными плитами. В переход ведут две лестницы с пандусами.
Войстратенко уточнил, что переход оснастили всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Кроме того, на территории провели работы по благоустройству и озеленению. Мосгосстройнадзор на всех стадиях строительства объекта провел шесть проверок. Представители Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве оценили качество стройматериалов и конструкций.
Ранее горожанам сообщили, что еще 14 одноуровневых пешеходных переходов через железную дорогу построят в Подмосковье к концу года. Они появятся в Талдоме, Дмитрове, Ступине, Кашире, Серпухове, Подольске, Электростали, Можайске и Одинцове.