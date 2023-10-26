Пешеходный мост капитально отремонтируют на северо-западе Москвы

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«В этом году обновим пешеходный мост „Тушинский у 7-го шлюза“, который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался», - уточнил он.

Специалисты восстановят металлические конструкции пролетного строения, обновят железобетонные опоры, заменят лестницы и перила, а также уложат асфальт. На время ремонта мост закроют.

Сооружение связывает жилые кварталы на разных берегах канала. По нему горожане из центральной части района Покровское-Стрешнево могут попасть в одноименный природно-исторический парк.

В начале октября также начался ремонт 1-го Бауманского моста на востоке Москвы. Работы выполнят поэтапно, без полного закрытия движения транспорта.