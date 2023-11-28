28 ноября 2023, 14:12

Первый спортхаб в 4,7 тысячи квадратных метров откроют в Новой Москве в 2024 году

Сайт мэра и правительства Москвы
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Во время благоустройства жилого квартала в Саларьеве в ТиНАО планируют возвести комплекс для занятий спортом. Объект откроют в первой половине 2024 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Спортхаб площадью 4,7 тысячи квадратных метров станет первой спортивной зоной такого формата в Новой Москве. Заниматься здесь одновременно смогут больше 100 человек», - уточнил он.

Там появятся универсальная и всесезонная спортивные площадки, памп-трек, волейбольные зоны. Оборудуют площадку для воркаута с турниками, брусьями и тренажерами. Проект также подразумевает обустройство амфитеатров и установку скамеек.

Площадку разделят на зоны. Проектировщики создадут несколько повторяющихся концентрических кругов, которые будут напоминать орбиты планет. Каждый из них оснастят тематическим полем.

Кроме того, в Москве на территории будущего жилого комплекса Upside Towers в Огородном проезде появится всесезонный сад. Его разделят на функциональные зоны растениями различной высоты и формы, что позволит создать эстетичное пространство.

Спортсмены Благоустройство Москва 2023 ТиНАО
28 ноября 2023, 15:07
Около 1,8 миллиона «квадратов» жилья ввели в Новой Москве с начала года
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Троицком и Новомосковском округах Москвы с начала года ввели более 1,78 миллиона квадратных метров жилья. Свыше 634 тысяч «квадратов» составили ИЖС. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, до конца года к проектам жилой застройки добавится еще примерно 2,49 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе более 644 тысяч квадратных метров промышленных и социальных зданий.

Глава департамента по разработке новых территорий Владимир Жидкин отметил, что благодаря улучшению транспортной и социальной инфраструктуры продажи квартир в Новой Москве стали происходить на 10% быстрее, чем в старых границах столицы.

Кроме того, четыре миллиона «квадратов» жилья уже ввели в Москве с начала реновации.

Строительство Недвижимость Москва 2023 Андрей Бочкарев ТиНАО
28 ноября 2023, 14:57
Москвичам рассказали о живописных маршрутах на общественном транспорте
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Москвичам и туристам предложили посмотреть достопримечательности мегаполиса во время поездки в общественном транспорте. «Russpass-журнал» подобрал живописные маршруты, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Речь идет о трех популярных транспортных маршрутах: трамвае № 39, автобусах М1 и М3. В описании каждого маршрута читатель найдет подробную историю о старинных зданиях, памятниках и связанных с ними известных деятелях.

Во время трамвайной прогулки от станции метро «Чистые пруды» до «Университета» пассажиры смогут увидеть места, которые запечатлели режиссеры советских фильмов. Среди них - Кремль, сталинская высотка на Котельнической набережной и Донской монастырь.

Автобус М1 отправляется с Ленинского проспекта. На этом маршруте горожане встретят Дом на набережной и бывший гастроном «Елисеевский», Петровский путевой дворец и реконструированную ГЭС-2. Пассажиры проедут по всей Тверской улице, на которой расположено множество различных достопримечательностей.

Поездка на автобусе М3 запомнится пейзажами Красной Пресни, Большой Никитской и Моховой улицы. Также пассажиры смогут увидеть пушкинские места - церковь, в которой проходило венчание поэта с Натальей Гончаровой, и собор, где его крестили.

Ранее, компания «Роснефть», Мостуризм и регионы Центрального федерального округа объединились, чтобы сделать автомобильные путешествия по России еще интереснее. Результатом коллаборации стали новые маршруты и увеличение туристического потока.

Туризм Автобусы Москва 2023
28 ноября 2023, 14:26
Более 3,7 тысячи москвичей получили жилье по реновации в Нижегородском районе
Сайт мэра и правительства Москвы
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Более 3,7 тысяч москвичей уже получили новые квартиры в Нижегородском районе в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

С начала 2023 года на юго-востоке столицы новое жилье получили свыше 7,6 тысячи человек, причем наибольшее число получателей зафиксировали в Нижегородском районе, Выхино-Жулебино и Лефортово.

Так, в Нижегородском районе появилось четыре новостройки.

«Квартиры там уже получили более 3,7 тысячи человек из 26 старых домов. Из них более 2,8 тысячи горожан стали правообладателями нового жилья с начала текущего года», - сообщил глава ведомства.

Всего в округе появится 40 новых домов по реновации, из них 39 уже начали заселять. Кроме того, строители приступили к возведению 42 новых домов, 21 из которых - на месте снесенных устаревших зданий. Также в городе начали разрабатывать проекты 24 новостроек.

В общей сложности четыре миллиона «квадратов» жилья ввели в Москве с начала реновации.

Недвижимость Москва 2023 Реновация в Москве
28 ноября 2023, 13:12
Сотрудников инженерных компаний привлекли к уборке снега в Москве
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К расчистке снега на улицах Москвы привлекли дополнительные силы — 12 тысяч работников и свыше 800 единиц техники от 16 инженерных компаний. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Согласно данным синоптиков, за период с 23 по 27 ноября в городе выпало до 30 сантиметров снега, до конца недели осадки продолжатся», - пояснил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности. Аварийные команды находятся на круглосуточном дежурстве, чтобы немедленно откликнуться на возможные ЧП. Кроме того, в Новой Москве и на МКАД стали дежурить тягачи, чтобы при необходимости оказать помощь водителям грузового транспорта.

В центре внимания коммунальщиков - зоны с высокой проходимостью людей, такие как метро, МЦК, остановки общественного транспорта, социальные объекты. Улицы без остановки очищают с помощи специальной техники и осуществляют противогололедную обработку.

Ранее москвичам пообещали морозы в ночь на среду. Столбик термометра опустится почти до минус 20 градусов К расчистке снега на улицах Москвы привлекли дополнительные силы - 12 тысяч работников и свыше 800 единиц техники от 16 инженерных компаний. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

ЖКХ Москва 2023 Погода в Москве Петр Бирюков

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