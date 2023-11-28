Первый спортхаб в 4,7 тысячи квадратных метров откроют в Новой Москве в 2024 году

«Спортхаб площадью 4,7 тысячи квадратных метров станет первой спортивной зоной такого формата в Новой Москве. Заниматься здесь одновременно смогут больше 100 человек», - уточнил он.

Там появятся универсальная и всесезонная спортивные площадки, памп-трек, волейбольные зоны. Оборудуют площадку для воркаута с турниками, брусьями и тренажерами. Проект также подразумевает обустройство амфитеатров и установку скамеек.

Площадку разделят на зоны. Проектировщики создадут несколько повторяющихся концентрических кругов, которые будут напоминать орбиты планет. Каждый из них оснастят тематическим полем.

Кроме того, в Москве на территории будущего жилого комплекса Upside Towers в Огородном проезде появится всесезонный сад. Его разделят на функциональные зоны растениями различной высоты и формы, что позволит создать эстетичное пространство.