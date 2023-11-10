Первый этап строительства инженерных сетей в деловом центре «Коммунарка» завершили в Новой Москве

«В АДЦ „Коммунарка“ создается современная инженерная инфраструктура, необходимая для сбалансированного развития территории», - подчеркнул он.

Бочкарев добавил, что специалисты провели магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, построили три головных объекта. Кроме этого, они испытали установленное оборудование, подготовили и подключили его к жилой и административно-деловой застройке одноименного района Коммунарка.

Инвесторам предложили построить свыше 500 тысяч «квадратов» офисов в АДЦ еще в начале мая текущего года. Для этого утвердили новый проект планировки «Коммунарки».