Первый этап реновации завершили в Западном Дегунине в Москве

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«Новоселами стали более 900 семей, ранее проживающих в расселенных домах. Им предоставлено современное жилье с улучшенной отделкой по высоким стандартам программы, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным», - подчеркнул он.

Программа реновации стартовала в Западном Дегунине в 2021 году. Там под заселение передали три новостройки. Они расположены по адресам: улица Ангарская, дом № 33А, улица Базовская, дом № 17, улица Путейская, дом № 2.

Всего в этом районе планируют переселить около 9,6 тысячи горожан.

Ранее новостройку по реновации начали заселять на юго-востоке Москвы.

Рядом с новым домом в районе Люблино есть школы, магазины и остановка общественного транспорта.