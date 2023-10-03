Первый этап реновации завершили в Западном Дегунине в Москве
В Западном Дегунине завершили первый этап программы реновации. На севере столицы расселили 11 старых домов, семь из них уже демонтировали. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
«Новоселами стали более 900 семей, ранее проживающих в расселенных домах. Им предоставлено современное жилье с улучшенной отделкой по высоким стандартам программы, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным», - подчеркнул он.
Программа реновации стартовала в Западном Дегунине в 2021 году. Там под заселение передали три новостройки. Они расположены по адресам: улица Ангарская, дом № 33А, улица Базовская, дом № 17, улица Путейская, дом № 2.
Всего в этом районе планируют переселить около 9,6 тысячи горожан.
Ранее новостройку по реновации начали заселять на юго-востоке Москвы.
Рядом с новым домом в районе Люблино есть школы, магазины и остановка общественного транспорта.