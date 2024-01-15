15 января 2024, 12:47

Первый этап реновации завершили в 41 районе Москвы

РИА «Новости»
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Первый этап программы реновации завершился в 41 московском районе, в 19 из них — в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На сегодня переселение по реновации в той или иной мере затрагивает более 90 столичных районов и поселений. И в 41 из них первый этап программы завершен, ее участники отпраздновали новоселье или оформляют документы на новое жилье», - уточнил он.

По словам заммэра, в тех районах, где закончился первый этап, насчитывалось 304 здания, подлежащих сносу и последующему расселению. В частности, в Молжаниновском районе и поселениях Сосенское и Мосрентген переселение жителей полностью завершили.

В общем по всей Москве стартовый этап программы реновации закончили на 69%.

В новые квартиры по программе реновации переехали 150 тысяч москвичей.

В 2024 году планируется переселить свыше 50 тысяч жителей города.

Первый этап программы реновации завершился в 41 московском районе, в 19 из них - в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство Реновация в Москве Андрей Бочкарев Москва
14 января 2024, 18:42
Водителей призвали пересесть в автобусы и метро из-за надвигающихся на Москву снегопадов
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На предстоящей неделе на Москву обрушатся снегопады. В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры посоветовали вместо личного автомобиля выбирать для поездок общественный транспорт.

«Метро, МЦК, МЦД работают штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам», - отметили в ведомстве.

Водителей попросили быть аккуратными за рулем - в частности, во время езды не совершать резких маневров, следить за дистанцией и скоростью.

Обстановку на дорогах в круглосуточном режиме контролируют сотрудники Ситуационного центра и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам и гостям мегаполиса мягкую и снежную зимнюю погоду в течение следующей недели. В ближайшие дни в городе выпадет 17–22 миллиметров осадков - до 30–40% месячной нормы.

Машины Погода в Москве Дептранс Москвы Москва
14 января 2024, 18:16
Москвичей пригласили познакомиться с животными, имена которым выбрали в «Активном гражданине»
РИА «Новости»
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Жителям Москвы рассказали, где можно увидеть животных, имена которым выбрали с помощью проекта «Активный гражданин». В голосованиях по 12 именам поучаствовало свыше двух миллионов человек, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Четыре года назад в первом голосовании выбирали имя медведице, которую спасли в Красноярском крае. Ее назвали Хатангой и отправили в Екатеринбургский зоопарк.

Самое массовое голосование - за имя для детеныша панды из Московского зоопарка - состоялось в 2023 году. Число его участников превысило 380 тысяч. Более 29% респондентов отдали свои голоса за имя Катюша.

Москвичи также дали имена двум азиатским выдрам. Их назвали Гошей и Глашей. Млекопитающие переехали из Новосибирского зоопарка в «Москвариум».

Кроме того, неравнодушные жители выбрали имена для детеныша мандрила Конго, викуньи Лучика, ягненка Кудряша, самок львинохвостого макака Мани и Дуни, яка Звездочки и медведицы Томпы из Московского зоопарка.

Для животных с «Городской фермы» на ВДНХ тоже выбирали имена с помощью голосования. Там можно увидеть альпак Шоколадку и Черничку, а также овечку Варвару.

Павильон «Фауна Китая» временно закрыли в Московском зоопарке. Это нужно для того, чтобы мама-панда вывела детеныша в большой вольер.

Животные Зоопарки Москва
14 января 2024, 17:35
Генпродюсер «Матч ТВ» поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах
РИА «Новости»
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В этом году с 15 по 17 марта будут выбирать главу государства. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин выразил поддержку выдвижению Владимира Путина на президентских выборах, сообщило агентство «Москва».

«Безусловно, я поддерживаю действующего президента Владимира Владимировича Путина», - подчеркнул Тащин.

Он рассказал, что почти до середины 90-х он посещал тренировки по футболу в спортшколе «Динамо». Однако на месте манежа открыли вещевой рынок, и занятия для него закончилась.

В наше время шестилетний сын Тащина занимается в футбольной школе со всеми условиями для совершенствования навыков игры, включая манежи, экипировку и профессиональных тренеров. Генпродюсер уверен, что это заслуга сильного лидера - такого, как Путин.

«Несмотря на все сложности и экономические санкции, мы видим экономический рост страны, программу импортозамещения, которая работает», - добавил Тащин.

Хоккеист Гуськов также поддержал выдвижение Путина на выборы президента в марте-2024. Спортсмен назвал его многолетним лидером России, который уверенно действует во благо своего государства.

Владимир Путин Выборы президента — 2024 Москва
14 января 2024, 17:03
Почти 3,5 миллиона маршрутов построили в сервисе «Метро Москвы» за новогодние каникулы
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В дни новогодних праздников пользователи приложения «Метро Москвы» построили примерно три с половиной миллиона маршрутов. Всего с момента запуска сервиса — около 5,5 миллиона, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В дни новогодних праздников пользователи приложения «Метро Москвы» построили примерно три с половиной миллиона маршрутов. Всего с момента запуска сервиса - около 5,5 миллиона, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Мы сделали приложение „Метро Москвы“ максимально удобным и полезным для пассажиров», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

Он уточнил, что благодаря сервису можно управлять картой «Тройка» в онлайн-режиме и покупать билеты на междугородние автобусы. Приложение позволяет выстраивать различные маршруты на метро МЦК, МЦД и карте города.

Схема включает 18 специальных фильтров. Они помогут найти бюджетное кафе, зарядку и многое другое. Раздел время в пути подскажет, когда приедет поезд и какой вагон выбрать для пересадки. Выбирая маршруты через БКЛ, предлагается изучить видео наземной пересадки со станций «Текстильщики», «Авиамоторная», «Электрозаводская»‎. Каждые 10 секунд обновляются данные о загруженности вагонов в режиме онлайн.

С 2013 года в Москве также выпустили свыше 50 миллионов карт «Тройка». За эти годы документ стал не только удобным проездным, но и многофункциональным помощником для пассажиров.

Метро Технологии Дептранс Москвы Москва

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