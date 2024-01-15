Первый этап реновации завершили в 41 районе Москвы

«На сегодня переселение по реновации в той или иной мере затрагивает более 90 столичных районов и поселений. И в 41 из них первый этап программы завершен, ее участники отпраздновали новоселье или оформляют документы на новое жилье», - уточнил он.

По словам заммэра, в тех районах, где закончился первый этап, насчитывалось 304 здания, подлежащих сносу и последующему расселению. В частности, в Молжаниновском районе и поселениях Сосенское и Мосрентген переселение жителей полностью завершили.

В общем по всей Москве стартовый этап программы реновации закончили на 69%.

В новые квартиры по программе реновации переехали 150 тысяч москвичей.

В 2024 году планируется переселить свыше 50 тысяч жителей города.

Первый этап программы реновации завершился в 41 московском районе, в 19 из них - в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.