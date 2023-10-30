Первый этап программы реновации завершили в районе Южное Тушино в Москве

«Новые квартиры получили около 280 семей, ранее проживавших в этих домах. Они переехали в современное комфортное жилье, расположенное в трех новостройках на территории района», - подчеркнул он.

Кроме этого, в районе строят еще два дома, а еще для трех зданий готовят проектную документацию.

В Южном Тушине в ближайшее время займутся комплексным развитием территории бывшей промзоны. Там построят дома общей площадью 550 тысяч квадратных метров, из которых 175,5 тысячи «квадратов» отдадут под реновацию.

В Москве с начала года ключи от новых квартир получили свыше 120 тысяч горожан.