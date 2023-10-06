Первый этап благоустройства территории кластера «Ломоносов» завершили в Москве

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«Масштабный проект создания Инновационного научно-технологического центра „Воробьевы горы“ постепенно приобретает реальные черты», - подчеркнул он.

Глава города напомнил, что открытие флагманского кластера «Ломоносов» ИНТЦ «Воробьевы горы» состоялось в начале этого года. Около кластера начали строить несколько корпусов ИНТЦ. Вместе с тем территорию приводят в порядок, стараясь сделать ее образцом комфортной городской среды.

По словам мэра, на первом этапе благоустройства создали удобный проезд транспорта, сделали пешеходные зоны, которые связали между собой кластер, гимназию МГУ и станцию метро «Университет».

Собянин добавил, что дорожники отремонтировали около 4,8 тысячи «квадратов» асфальта на тротуарах и 8,2 тысячи квадратных метров на проезжей части. Пешеходную часть отделили от автодороги гранитным бордюрным камнем. Кроме того, установили освещение и возвели паркинг.

В 2024-м специалисты приступят ко второму этапу благоустройства. Работы проведут в Проектируемых проездах № 1190 и № 1194, которые соединят площадь у гимназии МГУ с улицей Светланова и Раменским бульваром.

Ранее завершили благоустройство Боровского парка в ТиНАО. У местных жителей появились детские, спортивные площадки и прогулочное пространство.