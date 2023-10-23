Первый дом снесли в районе Зюзино в Москве по программе реновации
В Москве по программе реновации в районе Зюзино снесли первую пятиэтажку. Жильцы дома на Черноморском бульваре переехали в соседнюю новостройку, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Это первый дом, который демонтировали по программе реновации в этом районе. Жильцы пятиэтажки переехали в соседнюю новостройку на той же улице - дом № 22, корпус 2», - подчеркнул он.
Загрутдинов добавил, что дом демонтировали по технологии «умного» сноса и принципам безопасности и экологичности. Кроме этого, во время работ особое внимание уделили деревьям. Их закрыли в специальные короба, чтобы не повредить.
Всего с начла действия программы реновации в Москве снесли более 300 старых домов. Например, в районе Митино демонтировали все старые дома первого этапа реновации.