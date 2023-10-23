Первый дом снесли в районе Зюзино в Москве по программе реновации

«Ночлежка» запустила новый проект в Москве для помощи бездомным женщинам

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Организация «Ночлежка» запустила проект «Дом на полдороги» в Москве для помощи бездомным женщинам в борьбе с алкогольной зависимостью. Как будет проходить реабилитация, изданию Forbes рассказали благотворители.

Программа рассчитана на полгода и будет состоять из 12 шагов. В ней смогут принять участие только те женщины, которые признали свою зависимость и готовы бороться с ней и смогут подтвердить свою месячную трезвость.

«Бездомность - это дополнительный фактор, способствующий развитию зависимости у женщин. Бездомные женщины могут начать употреблять алкоголь, пытаясь справиться с тяжелым стрессом, облегчить боль, забыть страдания или согреться», - сообщила программный директор «Ночлежки» в Москве Алена Мордасова.

По ее словам, новая программа поможет бездомным женщинам выбраться с улицы, наладить отношения с близкими и найти стабильную работу.

Ежедневные занятия будут как индивидуальными, так и групповыми. Они представят собой курс психотерапии, где каждая из участниц поможет другой преодолеть зависимость.

Приют ждет первых посетительниц уже в этом месяце. В программе одновременно смогут принять участие восемь человек.

Ранее бездомные стали получать профессию кожевника в приюте «Теплый прием» в Химках. За девять месяцев работы более 20 подопечных научились шить кошельки, ремни и другие изделия из кожи.