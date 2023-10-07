Первую в сезоне противогололедную обработку дорог провели в Москве

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По его словам, накануне синоптики спрогнозировали осадки и понижение температуры на два градуса в ночные часы и утром 7 октября, а также предупредили, что на дорогах будет скользко. По этой причине впервые за эту осень дороги обработали противогололедным составом.

Бирюков отметил, что особое внимание уделили состоянию опасных участков улично-дорожной сети. В частности, противогололедную обработку провели на мостах, в тоннелях, низинных местах, набережных, на эстакадах, путепроводах, крутых подъемах и спусках, а также на площадках торможения и на автобусных остановках. Все работы проводили около 03:00.

Водителей призвали к внимательности и попросили соблюдать ПДД, а также не маневрировать на дорогах и не мешать работе коммунальных служб.

Ранее Гидрометцентр России объявил в столичном регионе «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра и осадков. Метеопредупреждение будет действовать до 7 октября 21:00.