Первую новостройку по реновации начали заселять в московском районе Новогиреево

По его словам, «реновационная» новостройка находится на Свободном проспекте. В нее переедут жители из соседних двух домов.

На первом этаже новостройки 7 ноября начнет работу центр информирования по переселению. Там можно проконсультироваться со специалистами, задать вопросы, связанные с переездом и оформлением документов.

Также в помощь новоселам запустили на mos.ru сервис «Переезд по программе реновации». Через него можно в онлайн-режиме записаться на осмотр квартиры в удобный день и время.

В свою очередь глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в общей сложности с начала реновации в Восточном округе начали переселяться в новые квартиры примерно 17,4 тысячи человек, из них свыше 15,4 тысячи москвичей уже отметили новоселье.

Ранее в Лосиноостровском районе Москвы началось переселение жителей двух пятиэтажных домов на Изумрудной улице. Им предложили равнозначные квартиры в новостройке на Шушенской улице, дом 5.