01 ноября 2023, 13:54

Первую новостройку по реновации начали заселять в московском районе Новогиреево

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Восточном округе Москвы в Новогирееве приступили к заселению дома по программе реновации. Более 450 жителям ветхих пятиэтажек разослали предложения с равнозначными квартирами, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, «реновационная» новостройка находится на Свободном проспекте. В нее переедут жители из соседних двух домов.

На первом этаже новостройки 7 ноября начнет работу центр информирования по переселению. Там можно проконсультироваться со специалистами, задать вопросы, связанные с переездом и оформлением документов.

Также в помощь новоселам запустили на mos.ru сервис «Переезд по программе реновации». Через него можно в онлайн-режиме записаться на осмотр квартиры в удобный день и время.

В свою очередь глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в общей сложности с начала реновации в Восточном округе начали переселяться в новые квартиры примерно 17,4 тысячи человек, из них свыше 15,4 тысячи москвичей уже отметили новоселье.

Ранее в Лосиноостровском районе Москвы началось переселение жителей двух пятиэтажных домов на Изумрудной улице. Им предложили равнозначные квартиры в новостройке на Шушенской улице, дом 5.

Москва 2023 Реновация в Москве
01 ноября 2023, 15:17
Новая городская площадь появится в центре Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Более 11 тысяч квадратных метров Лужнецкой набережной в Москве станут новой городской площадью. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, площадь станет центральным общественным пространством для жилого комплекса, строящегося в районе Хамовники по адресу: Лужнецкая набережная, 2/4, рядом с олимпийским спорткомплексом «Лужники». Проект реализуют в 2026 году.

«Продуманное функциональное зонирование предполагает разнообразие сценариев времяпрепровождения», - отметил заммэра.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов добавил, что с новой площади будет открываться прекрасный вид на набережную Москвы-реки. В самом центре установят авторскую арт-инсталляцию.

Появление многофункциональной территории увеличит число посетителей Лужнецкой набережной на 30%, заключил архитектор.

Ранее дом 1932 года постройки капитально отремонтировали в районе Хамовники в Москве.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
01 ноября 2023, 14:56
Инженерные системы заменили в более чем 10 тысячах домов в Москве
РИА «Новости»
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В рамках Московской программы капитального ремонта заменили инженерные системы в более чем 10 тысячах домов столицы. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в программу вошли свыше 29 тысяч домов общей площадью более 290 миллионов квадратных метров. В них запланировали ремонт свыше 420 тысяч инженерных систем.

«Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире», - добавил заммэра.

В рамках работ специалисты обновят основные инженерные системы - холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации и электрики. Также они заменят мусоропроводы, проверят системы дымоудаления и пожарные водопроводы.

«В работах используем исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности», - отметил Бирюков.

Ранее жителям 38 домов в Подольске вернули переплату за электричество по требованию ГЖИ.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков
01 ноября 2023, 13:17
Москвичам назвали сроки наступления метеозимы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Наступившее аномальное тепло продержится в Москве до середины месяца. Метеозима придет с опозданием — после 15 ноября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Такой мощный теплый задел в начале месяца будет держаться всю первую половину ноября. И только лишь со второй середины месяца в Москве наступит метеозима», - уточнил он.

Тишковец добавил, что в первую неделю ноября температура будет выше климатической нормы на четыре-пять градусов, вторая - на два градуса, а третья будет ближе к норме. В последнюю неделю ноября ожидаются минусовые температуры. Тогда же сформируется устойчивый снежный покров, появятся небольшие сугробы - от двух до пяти сантиметров.

В Москве в среду потеплеет до 14 градусов и обойдется без осадков. Ночью похолодает до 6 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что октябрь 2023 года в Москве вошел в десятку самых «мокрых» за 140 лет. Сумма осадков превысила 113,6 миллиметра.

Наступившее аномальное тепло продержится в Москве до середины месяца. Метеозима придет с опозданием - после 15 ноября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
01 ноября 2023, 13:02
«Возрождение жемчужины». Собянин рассказал о реставрации Донского монастыря в Москве
Сайт мэра Москвы Сергея Собянина
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Десять лет назад в Москве приступили к реставрации Донского монастыря. Многие башни архитектурного ансамбля уже обновили, на очереди еще три, а также участки крепостной стены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, в ближайшие годы отреставрируют башни под номерами восемь, девять и десять, а также три прясла Южной стены и еще три Восточной. Кроме этого, работы завершат на западных воротах с колокольней, надвратной церкви Тихвинской иконы Божьей Матери, монастырской канцелярии, пристройке к северным воротам (бывшая келья Патриарха Тихона), пряслах Западной и Северной стен и зданию Духовной семинарии у западных ворот.

«Надеюсь, эти работы не затянутся надолго. И уже через несколько лет Донской монастырь предстанет перед нами во всем своем великолепии», - подчеркнул Собянин.

За десять лет специалисты сделали многое в рамках реставрации архитектурного ансамбля. Например, они обновили Малый (Старый) собор, привели в порядок Церковь Архангела Михаила, обновили почти десяток башен и многие другие элементы.

«Благодарю всех, кто вкладывает свой талант и ресурсы в возрождение этой жемчужины Москвы», - заключил он.

Ранее в столице приступили к реставрации фасадов церкви Вознесения Господня.

Реставрация Сергей Собянин Москва 2023

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