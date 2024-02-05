Первая «аптека-робот» появилась в Москве

«Высокотехнологичная система автоматизирует все процессы - получение, учет и хранение лекарств», - уточнил он.

По словам мэра, робот способен проверить срок годности лекарств и их соответствие товарным накладным. Он самостоятельно сформирует заказы для отделений больницы. Благодаря этому у медиков появится больше времени на сложные задачи.

Собянин пояснил, что «умную аптеку» запустили в качестве пилотного проекта. Если оно покажет свою эффективность, распространят проект и на другие стационары.

Ранее московская компания также создала робота-консультанта для столичной поликлиники. В прошлом году предприятие выпустило семь роботов для социально-значимых учреждений и предприятий страны.