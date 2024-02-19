Перелетные птицы начали возвращаться в Москву

Обычно грачи массово возвращаются в Москву с 13 по 15 марта, а чайки - с 22 по 24 марта. При этом птицы, которые предпочитают зимовать в Москве, успешно адаптируются к холодам. В случае неблагоприятных погодных условий их подкармливают.

Так, экологическая акция «Покорми птиц зимой» прошла в Воскресенске в парке культуры и отдыха «Москворецкий». Дети участвовали в тематических беседах, игровых программах и мастер-классах. Они также сделали собственные кормушки, которые развесили в городской зоне отдыха и наполнили кормом.

В парке усадьбы Кривякино методисты дома культуры «Цементник» провели игровую программу «Кормушка, словно избушка».

В Москву начали возвращаться перелетные птицы - пока не массово, но в городе уже заметили первых грачей и чаек. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.