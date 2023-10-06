Павильон «Узбекистан» на ВДНХ открыли в Москве после реставрации
На ВДНХ состоялось открытие обновленного павильона «Узбекистан». Объект культурного наследия отреставрировали по запросу узбекских властей, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.
Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан открыли при участии мэра Москвы Сергея Собянина, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева.
Глава города назвал обновленный павильон самым привлекательным объектом в России.
«По соглашению с рядом стран восстанавливаются один за другим национальные павильоны. И сегодня это уже шестой такой павильон, два находятся в стадии реставрации», - отметил Собянин.
Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан находится в павильоне № 66 «Советская культура». В нем открыли пять залов в национальном стиле с применением современных дизайнерских решений. Посетители смогут увидеть традиционную узбекскую роспись и тончайшую резьбу по дереву, а также национальную керамику, ткани, расшитые золотом, ковры ручной работы.
Ранее москвичам сообщили, что на ВДНХ проведут реставрационные работы в ресторане «Золотой колос». Здание 1954 года постройки стало объектом культурного наследия федерального значения.