Павильон «Узбекистан» на ВДНХ открыли в Москве после реставрации

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Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан открыли при участии мэра Москвы Сергея Собянина, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева.

Глава города назвал обновленный павильон самым привлекательным объектом в России.

«По соглашению с рядом стран восстанавливаются один за другим национальные павильоны. И сегодня это уже шестой такой павильон, два находятся в стадии реставрации», - отметил Собянин.

Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан находится в павильоне № 66 «Советская культура». В нем открыли пять залов в национальном стиле с применением современных дизайнерских решений. Посетители смогут увидеть традиционную узбекскую роспись и тончайшую резьбу по дереву, а также национальную керамику, ткани, расшитые золотом, ковры ручной работы.

Ранее москвичам сообщили, что на ВДНХ проведут реставрационные работы в ресторане «Золотой колос». Здание 1954 года постройки стало объектом культурного наследия федерального значения.