Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ представил новое светотехническое шоу

«На пять минут зрителя захватывает стремительный ритм города, вовлекая его в многообразие звука и света. Удивительный эффект полного погружения достигается благодаря установленному в павильоне четырехканальному оборудованию, концентрирующему звук по всем сторонам света», - рассказал он.

Посетить шоу можно с 11:00 и 20:00 по будням, в выходные и праздничные дни - 11:00, 16:30 и 20:00. Павильон также покажет светотехнические представления о Москве.

Посещение и все услуги в павильоне бесплатные. Подробную информацию и расписание программ можно посмотреть на сайте и в мобильном приложении «Макет Москвы». Там же можно зарегистрироваться на экскурсии.

Павильон работает с 10:00 до 22:00 каждый день, кроме понедельника.

Москвичей также пригласили на дискотеки на льду на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Вечеринки пройдут 30 декабря и 7 января.