28 декабря 2023, 11:04

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ представил новое светотехническое шоу

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В павильоне «Макет Москвы», который находится на ВДНХ, стартовало новое светотехническое шоу «Говорит Москва». Посетителям представят многообразие звуков мегаполиса: от звона колоколов храма Христа Спасителя до грома салюта в День Победы, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«На пять минут зрителя захватывает стремительный ритм города, вовлекая его в многообразие звука и света. Удивительный эффект полного погружения достигается благодаря установленному в павильоне четырехканальному оборудованию, концентрирующему звук по всем сторонам света», - рассказал он.

Посетить шоу можно с 11:00 и 20:00 по будням, в выходные и праздничные дни - 11:00, 16:30 и 20:00. Павильон также покажет светотехнические представления о Москве.

Посещение и все услуги в павильоне бесплатные. Подробную информацию и расписание программ можно посмотреть на сайте и в мобильном приложении «Макет Москвы». Там же можно зарегистрироваться на экскурсии.

Павильон работает с 10:00 до 22:00 каждый день, кроме понедельника.

Москвичей также пригласили на дискотеки на льду на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Вечеринки пройдут 30 декабря и 7 января.

Москва 2023 ВДНХ
28 декабря 2023, 10:40
Кинокластер мирового уровня появится в Москве
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В Москве на месте заброшенного пустыря начали развивать Кинопарк Москино. Это будет самой крупной в мире площадкой для съемок натурного кино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уже завершили первый этап реконструкции МЕТМАШа», - отметил он.

Глава города уточнил, что обновили восемь корпусов, в двух строениях обустроили съемочные павильоны. Территорию бывшего завода занял большой склад костюма и реквизита «Жар-птица», в котором хранят почти пять миллионов разных атрибутов для кино и театра.

Мэр добавил, что специалисты приступили к модернизации Киностудии имени Горького. Ее рабочую площадь увеличат в два раза.

В 2024 году власти продолжат оказывать поддержку кинопроизводителям, которые создают яркие образы Москвы в киноискусстве. Заявки на гранты начнут принимать 1 января.

Кроме того, в столице пройдет Московский международный кинофестиваль (ММКФ). На нем ежегодно демонстрируют более 200 фильмов в десяти кинотеатрах столицы.

Кино Сергей Собянин Москва 2023
28 декабря 2023, 10:20
Москвичей пригласили на дискотеки на льду на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»
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Дискотеки пройдут на 10 бесплатных катках, которые расположены на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Посетители смогут покататься на коньках под диджей-сеты в сопровождении подсветки, меняющейся в такт музыке, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Вечеринки пройдут 30 декабря и 7 января с 20:00 до 22:00. Площадки фестиваля находятся на улицах Сухонская, Авиационная, Теплый Стан и Вешняковская.

Катки, расположенные на улицах Грекова, Ключевой, Хачатуряна, в проезде Серебрякова, Олимпийской Деревне, а также в сквере у станции метро «Некрасовка», можно будет посетить в эти же дни с 20:30 до 22:00.

Желающим прийти на площадки нужно заранее зарегистрироваться на сайте проекта. Там же можно ознакомиться с расписанием.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проводят в столице каждый год. В этот раз он проходит на 36 площадках в разных районах. Его главная тема - Москва и ее жители.

Ранее аудиогиды по пяти московским каткам озвучила нейросеть. Жители и гости мегаполиса узнают о ледовых площадках в Измайловском парке, саду «Эрмитаж», парке «Сокольники», саду имени Баумана и парке Горького.

Фестивали Новый год Москва 2023
28 декабря 2023, 09:53
Легкий мороз и снег накроют Москву в четверг
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В Москву пришло обещанное синоптиками похолодание. Температура опустится 28 декабря до минус трех градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня управление погодой в столице постепенно перейдет к гребню антициклона. В облаках появятся неустойчивые прояснения, а небольшой снег пройдет лишь местами», - уточнил он.

В Москве в дневное время суток температура составит -1…-3 градуса. Ночью похолодает до -6 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки 0…-5 градусов. В ночные часы воздух остынет до -8 градусов.

Погоду будет сопровождать северо-западный, западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме и составит 746 миллиметров ртутного столба.

Метеорологи также спрогнозировали до -14 градусов в новогоднюю ночь в столице. Резкое похолодание начнется в пятницу и субботу.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
28 декабря 2023, 09:35
Московские компании расширили экспортную географию
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Столичным компаниям удалось в уходящем году расширить географию экспорта. Доля несырьевого неэнергетического вывоза в другие страны составила примерно 17% за три квартала 2023-го, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран. За рубежом популярностью пользуется самая разнообразная продукция столичного производства: от мороженого и косметики до оптики и медицинского оборудования», - уточнил он.

Глава города отметил, что около 25% ННЭ Москвы приходится на продукцию машиностроения. Ее отправляют в Белоруссию, Китай, Казахстан, Индию, Турцию, Алжир, Узбекистан и Египет.

Продукция химпромышленности составила 18% экспорта. В частности, пластмассу, каучук, растворители, неорганические красители, лакокрасочные изделия поставляют в Бразилию, Белоруссию, КНДР, Казахстан, Индию, Турцию и Мексику.

Продукты пищевой и перерабатывающей промышленности - 4%. Их закупают в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджане.

Московские компании также отправляют за рубеж лекарства, бытовую химию, косметику, полиграфические изделия.

На днях президент Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ снижать и обнулять пошлины на экспорт в дружественные государства. Разрешение распространяется только на определенные объемы.

Бизнес Сергей Собянин Москва 2023

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