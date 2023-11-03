Павильон «Атом» открыли на ВДНХ в Москве

Глава города отметил, что во время обсуждения проекта будущего павильона предлагались самые простые и сложные варианты - выбрали последний.

«Этот проект воплотился так, как он был задуман, и смотрится еще круче, чем представлялся на чертежах и в буклетах. Так что я поздравляю с открытием павильона. Это большой праздник для ВДНХ, для Москвы, для москвичей и для нашей страны», - сказал мэр.

Перед началом создания музея атомной энергии власти Москвы вместе с ГК «Росатом» в 2016 году провели международный конкурс. В нем победил проект архитектурного бюро UNK project. К возведению объекта приступили в 2017 году на деньги ГК «Росатом».

Выставочный комплекс вместимостью до двух тысяч человек построили в 2023 году в формате science center. Это семиэтажное здание общей площадью 25,3 тысячи «квадратов». В музее посетители смогут ознакомиться с экспозицией, посвященной истории и современным достижениям отечественной атомной энергетики.

Ранее москвичам сообщили, что схема движения на ВДНХ изменится с 3 ноября из-за проведения Международной выставки-форума «Россия».