Патрулирование усилят на трех московских улицах с 1 ноября

В ведомстве рассказали об обращениях москвичей, которые жаловались на нарушения правил парковки на этих улицах. По их словам, автомобилисты часто ставят машины под запрещающими знаками или на тротуарах.

По мнению специалистов МАДИ, усиление контроля на этих участках будет способствовать повышению безопасности как для пешеходов, так и для водителей, а также увеличит пропускную способность дороги. Неправильно припаркованные автомобили создают неудобства и могут вызывать аварийные ситуации.

Сотрудники столичного дептранса напомнили, что на случаи неправильной парковки можно пожаловаться по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.

Ранее в Москве патрулирование усилили на Новорязанской и Тестовой улицах и в 1-й Красногвардейском проезде.