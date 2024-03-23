Пассажиров московского метро начали досматривать на входе

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«На входе в метро пассажиры проходят тщательный досмотр. Просим отнестись с пониманием к требованию инспекторов в досмотровых зонах», - уточнили в Дептрансе.

Силовики патрулируют станции, работает система видеоаналитики «Сфера» - она вычисляет людей из базы розыска и передает данные в полицию.

Москвичей и гостей города попросили с пониманием отнестись к принятым мерам. В Дептрансе напомнили, что безопасность в транспорте крайне важна.

Теракт в концертном зале произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в здание перед концертом группы «Пикник», расстреляли людей и устроили пожар.

Погибли 115 человек , спасатели продолжают разбирать завалы.

Ранее следователи попросили очевидцев и тех, кто находился во время теракта в концертном зале Crocus City Hall, рассказать подробности о произошедшем. ФСБ задержала 11 причастных к террористическому акту. Преступники собирались сбежать на Украину.