Пассажиров московского метро начали досматривать на входе
В метрополитене Москвы усилили меры безопасности после теракта в концертном зале Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«На входе в метро пассажиры проходят тщательный досмотр. Просим отнестись с пониманием к требованию инспекторов в досмотровых зонах», - уточнили в Дептрансе.
Силовики патрулируют станции, работает система видеоаналитики «Сфера» - она вычисляет людей из базы розыска и передает данные в полицию.
Москвичей и гостей города попросили с пониманием отнестись к принятым мерам. В Дептрансе напомнили, что безопасность в транспорте крайне важна.
Теракт в концертном зале произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в здание перед концертом группы «Пикник», расстреляли людей и устроили пожар.
Погибли 115 человек , спасатели продолжают разбирать завалы.
Ранее следователи попросили очевидцев и тех, кто находился во время теракта в концертном зале Crocus City Hall, рассказать подробности о произошедшем. ФСБ задержала 11 причастных к террористическому акту. Преступники собирались сбежать на Украину.