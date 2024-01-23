Пассажирам на станции «Выхино» в Москве пришлось лезть через пути, чтобы успеть на электричку

ЧП случилось на станции МЦД-3 «Выхино». Диспетчер сообщил о смене платформы за пять минут до прибытия поезда. Чтобы не опоздать на электричку, людям пришлось перебегать через пути и забираться на другую платформу.

Также очевидец сообщил, что пассажиров не пропускали на станцию перед прибытием поезда.

С начала работы Московского центрального кольца в 2016 году пассажиры совершили по нему миллиард поездок, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Интеграция МЦК с Московскими центральными диаметрами (МЦД) завершилась с открытием станции «Кутузовская» на МЦД-4.