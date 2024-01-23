23 января 2024, 00:23

Пассажирам на станции «Выхино» в Москве пришлось лезть через пути, чтобы успеть на электричку

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Электропоезд прибыл на станцию «Выхино» в Москве с задержкой на 30 минут, а за пять минут до прибытия сообщили о смене платформы. Чтобы успеть на электричку, людям пришлось нарушать правила безопасности, рассказали «360» очевидцы происшедшего.

ЧП случилось на станции МЦД-3 «Выхино». Диспетчер сообщил о смене платформы за пять минут до прибытия поезда. Чтобы не опоздать на электричку, людям пришлось перебегать через пути и забираться на другую платформу.

Также очевидец сообщил, что пассажиров не пропускали на станцию перед прибытием поезда.

С начала работы Московского центрального кольца в 2016 году пассажиры совершили по нему миллиард поездок, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Интеграция МЦК с Московскими центральными диаметрами (МЦД) завершилась с открытием станции «Кутузовская» на МЦД-4.

Поезда МЦД Москва
22 января 2024, 18:03
Почти два миллиона «квадратов» жилья по реновации достроят за год в Москве
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В Москве до 2025 года планируют возвести примерно два миллиона квадратных метров недвижимости для участников реновации. Вторая волна программы в ближайшие два-три года наберет обороты, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Если в прошлом году было построено и сдано в эксплуатацию порядка 1,2 миллиона квадратных метров жилья, то уже в течение этого года планируется ввести свыше 1,9 миллиона квадратных метров жилья для переселенцев», - уточнил заммэра Москвы Андрей Бочкарев на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Он пояснил, что по реновации в общей сложности возведут 40 миллионов «квадратов» недвижимости, в том числе жилья и соцобъектов.

Бочкарев добавил, что в 2024 году объем строительства объектов по программе реновации в Москве возрастет больше чем на 700 тысяч квадратных метров. Сейчас проектируется и возводится по реновации свыше 8,1 миллиона «квадратов» недвижимости.

Ранее на улице Плющева в Москве завершили строительство жилого дома по программе реновации. Здание рассчитано на 210 квартир.

Строительство Реновация в Москве Москва
22 января 2024, 17:45
Водителям в Москве посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
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На Москву надвигаются снегопады. По этой причине в пресс-службе столичного департамента транспорта призвали водителей завтра, 23 января, отказаться на время от личных машин.

«Синоптики прогнозируют завтра снег - рекомендуем для поездок использовать городской транспорт», - говорится в сообщении.

В ведомстве также попросили москвичей, находящихся за рулем, быть предельно внимательными. Следить за скоростным режимом и дистанцией, а также не делать резких маневров и перестроений. Водителям порекомендовали по возможности выбирать для поездок метро, МЦК, МЦД, автобусы и такси. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Обстановку на дорогах проконтролирует Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД, в том числе экипажи на КамАЗах.

В ближайшие сутки в Москве и области на дорогах и тротуарах также будет очень скользко. Из-за гололедицы в регионе ввели желтый уровень погодной опасности до 21:00 вторника.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва
22 января 2024, 17:17
Более трех миллионов исследований качества воды провели в Москве за год
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Свыше трех миллионов различных исследований качества воды провели в Москве в 2023 году. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Ежедневно мегаполис потребляет почти три миллионов кубометров воды, в городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей», - рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, состояние водопроводной воды проверяют по 184 показателям.

В пресс-службе комплекса добавили, что контроль качества начинают с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине. Помимо этого, на станциях водоподготовки и в распределительной сети действуют свыше 500 автоматических анализаторов, которые отслеживают изменения показателей круглосуточно.

Также в 2023 году специалисты заменили 70 задвижек на московском водопроводе.

Петр Бирюков Москва
22 января 2024, 15:43
Собянин рассказал о модернизации ТЭЦ-23 на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Восемь новых турбин установили во время реконструкции ТЭЦ-23 в Метрогородке. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале после посещения объекта на Монтажной улице.

«Метрогородок в ближайшие годы ждут большие перемены», - заверил он.

Глава города уточнил, что сейчас более 850 семей начали заселяться в жилой комплекс, построенный по реновации на Открытом шоссе. В общей сложности обладателями нового жилья в Метрогородке станут 16,3 тысячи человек, что больше 40% жителей района.

По словам мэра, на ТЭЦ-23 проводят масштабную модернизацию производственных мощностей и меняют оборудование. Благодаря установленным новым турбинам примерно в восемь раз сократились выбросы вредных веществ в атмосферу. Станцию «Мосэнерго» одну из первых оснастили автоматической системой непрерывного контроля и учета выбросов.

Он пояснил, что вместе с тем по программе «Мой район» провели благоустройство улицы Николая Химушина и обновили Центр содействия семейному воспитанию «Маяк». Сейчас рабочие ремонтируют третий филиал консультативно-диагностического центра № 2. В перспективе здесь планируют возвести школы и другие соцобъекты.

Мэр добавил, что реорганизация ближайших промзон в Метрогородке обеспечит местных жителей новыми рабочими местами.

Около 100 километров дорог также построят в Москве за год. В наступившем году завершат возведение участка Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД.

Строительство Сергей Собянин Реновация в Москве Москва

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