Парковки в Москве сделают бесплатными на время новогодних каникул

«С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными», - объявил он.

Без оплаты заработают паркинги на всех улицах , в том числе тех, где действуют тарифы по 380 и 450 рублей в час. Исключение сделают для парковок со шлагбаумом - за них придется рассчитаться по обычному тарифу.

Такую акцию устраивают регулярно. Например, московские парковки работали без взимания платы в День народного единства , майские праздники и Международный женский день.

Накануне Нового года в городе украсили общественный транспорт , в том числе трамваи, электробусы и автобусы. По Кольцевой линии метро можно прокатиться на «вязаном» поезде, а в центре города на таком же электробусе. «360» сделал подборку праздничных площадок Москвы и Подмосковья.