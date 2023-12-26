26 декабря 2023, 07:56

Парковки в Москве сделают бесплатными на время новогодних каникул

Читайте нас в: Google Новости

Парковки в Москве на время новогодних каникул станут бесплатными. Исключение сделают только для паркингов со шлагбаумом, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

«С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными», - объявил он.

Без оплаты заработают паркинги на всех улицах , в том числе тех, где действуют тарифы по 380 и 450 рублей в час. Исключение сделают для парковок со шлагбаумом - за них придется рассчитаться по обычному тарифу.

Такую акцию устраивают регулярно. Например, московские парковки работали без взимания платы в День народного единства , майские праздники и Международный женский день.

Накануне Нового года в городе украсили общественный транспорт , в том числе трамваи, электробусы и автобусы. По Кольцевой линии метро можно прокатиться на «вязаном» поезде, а в центре города на таком же электробусе. «360» сделал подборку праздничных площадок Москвы и Подмосковья.

Дороги Новый год Сергей Собянин Москва 2023
25 декабря 2023, 19:10
Украшенный к Новому году общественный транспорт начал курсировать в Москве
Читайте нас в: Google Новости
В Москве украсили общественный транспорт к Новому году. На линию вышли праздничные поезда метро, МЦД, трамваи, автобусы, электробусы и электросуда, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, для пассажиров подготовили «вязаный» транспорт. В частности, на Кольцевой линии метро можно прокатиться в «вязаном» поезде, трамвай курсирует по маршруту «А», а электробус - в центре города.

Ликсутов уточнил, что 11 составов в метро оформили в новогоднем стиле. Поезд «Еж3» на Таганско-Краснопресненской линии. Новогодние поезда на МЦД-3 и МЦД-4: по одному на каждом из диаметров.

Пассажиры наземного городского транспорта смогут встретить 30 трамваев и 50 электробусов, украшенных гирляндами. На маршруте № 7 запустили трамвай, салон которого оформили хвойными ветвями. Работают 150 праздничных автобусов. Также 500 машин такси и четыре автомобиля ЦОДД преобразили к празднику. В салонах четырех электросудов регулярных речных маршрутов разместили гирлянды.

Московские улицы также украсили праздничные огни. Иллюминация появилась на более чем 72 тысячах коммерческих объектов - кафе, магазинах, в парках.

Автобусы Новый год Москва 2023 Дептранс Москвы
25 декабря 2023, 18:44
Тоннель для подводного газопровода возведут в центре Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В центре Москвы проводят реконструкцию «Голутвинского» газопровода. Специалисты проложат трубопровод в многослойной защите под дном водоотводного канала Москвы-реки, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«С 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на девяти сооружениях уже завершены», - подчеркнул он.

Бирюков напомнил, что комплексная реконструкция «Голутвинского» газопровода стартовала в феврале 2023 года. Этот объект поставляет газ тепловой станции ГЭС-1, которая стала одним из крупнейших потребителей столицы. Протяженность дюкера, возведенного 67 лет назад, составила 132 метра.

Заммэра добавил, что сейчас начались основные работы по микротоннелированию. Это бестраншейная технология, выполняемая спецтоннелепроходческим комплексом.

Во время реконструкции применяют отечественные материалы и трубопроводы. Они соответствуют современным требованиям безопасности. Проложенный таким методом газопровод не нужно каждый год обслуживать, а срок его эксплуатации превысит 40 лет. Работы на «Голутвинском» подводном газопроводе завершат во второй половине 2024 года.

Кроме того, еще один газопровод обновили на северо-западе Москвы. Вместо старых стальных труб установили современные полиэтиленовые.

Газ Москва 2023
25 декабря 2023, 17:57
Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2022 год
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы, а также бюджета городского фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) за прошлый год. Соответствующие документы разместили на официальном сайте столичного правительства.

Так, исполнение бюджета Москвы в 2022 году по доходам составило более трех триллионов 654 миллиарда рублей, а по расходам - примерно три триллиона 601 миллиард рублей. На реализацию госпрограмм было потрачено три триллиона 425,8 миллиарда рублей, а на социальные расходы направили 53% средств.

Деньги были направлены в первую очередь на реализацию программы «Столичное здравоохранение», обновление медицинской инфраструктуры, выполнение социальных обязательств, развитие транспортной инфраструктуры, а также на поддержку промышленности и предпринимательства.

Доходы бюджета фонда в 2022-м составили 365 миллиардов 953 миллиона рублей. Расходы достигли почти 343 миллиарда рублей. Ключевой источник доходов бюджета - субвенция из бюджета федерального фонда ОМС на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Москве в размере 296 миллиардов 331,7 миллиона рублей. Это 81% от общего дохода, исполнение оценили в 100%.

Следующая статья дохода - по прежнему трансферты из бюджета Москвы и других регионов РФ. Другие бюджетные трансферты поступили на сумму 69 миллиардов 983,5 миллиона рублей. Это составило 127% от плана, от общего объема доходов по бюджету - 19%.

Главной статьей расходов стало «Здравоохранение». Деньги ушли на организацию ОМС. Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования обошлась в 340 миллиардов 718,6 миллиона рублей.

Собянин также подписал закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». В следующем году бюджет столицы достигнет около 4,3 триллиона рублей.

Здравоохранение Сергей Собянин Москва 2023
25 декабря 2023, 15:08
Два дома по реновации построят на месте бывшей фабрики в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На территории тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева в Головинском районе Москвы построят два дома по реновации. Площадь двух новостроек составит приблизительно 35 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Строительство пройдет по адресу: Михалковская улица, владение 48, в Северном административном округе столицы. Девелопером выступит компания «РГ-Девелопмент».

Обе постройки объединит подземная парковка. Территорию благоустроят и озеленят, откроют детские и спортивные площадки, зоны отдыха. На первом этаже появятся коммерческие помещения. Здания станут частью жилого комплекса «Михалковский», в который войдет восемь жилых домов.

Сохранившиеся исторические сооружения приспособят для современных нужд. В бывшей конторе владельца мануфактуры Василия Ивановича Йокиша разместят коммерческие площади. Также на территории одного из зданий фабрики появится детский сад на 171 место.

Уже более полумиллиона «квадратов» жилья построили по реновации на востоке Москвы. Общая площадь помещений в них превысила 565 тысяч квадратных метров.

Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев

Новости по теме