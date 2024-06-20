Парки, летние кафе и фестивальные площадки в Москве закрыли из-за ливня

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Рядом с деревней Марьино в ТиНАО возведут образовательный комплекс на 1050 мест с робоклассом и IT-полигоном. Его построят в Филимонковском районе, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Образовательный комплекс для 750 учеников и 300 воспитанников появится в ТиНАО неподалеку от деревни Марьино, квартал 176, земельный участок 1/3. Площадь объекта превысит 22,8 тысячи квадратных метров», - уточнил он.

Ефимов добавил, что комплекс возведут благодаря частным инвестициям. После ввода в эксплуатацию его передадут в столичную систему образования. Завершить строительство планируют в 2027 году.

На территории образовательного комплекса предусмотрели физкультурно-спортивные площадки, пространства для активного и тихого отдыха, а также учебно-опытную зону.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что здание учебного корпуса будет лаконичным по объему и с взаимно пересекающимися прямоугольными формами - они образуют Т-образную архитектуру.

«В нем разместят учебные блоки начальной и старшей школы, а также дошкольного отделения», - пояснил он.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, застройщику уже выдали разрешение на строительство социального объекта. Комплекс возведут на земельном участке площадью порядка 2,5 гектара. На прилегающей территории в 7,7 тысячи квадратных метров предусмотрели комплексное благоустройство. Ее озеленят, установят там игровую и спортивную площадки и оборудуют зоны для практических занятий.

«С начала года это уже 30-й объект образования, получивший разрешение на строительство в Москве», - добавил Слободчиков.

В школьном блоке расположат универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, многофункциональные пространства с функцией актового зала, игровые, медблок, обеденный зал и пищеблок полного технологического цикла. В нем также появятся медиатека, робокласс, IT-полигон и спортивные залы.

Для дошкольного отделения предусмотрели групповые ячейки, кабинет для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин обратил внимание, что на территории ТиНАО ежегодно строят десятки объектов образования. Например, в прошлом году возвели 27 таких зданий.

«С начала нынешнего - уже шесть объектов. До конца 2024 года планируется возвести еще более 20 зданий», - сказал он.

Формирование комфортной и качественной городской среды подразумевает активное строительство объектов соцназначения в шаговой доступности от жилых кварталов, в том числе в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».