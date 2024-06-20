20 июня 2024, 10:22

Парки, летние кафе и фестивальные площадки в Москве закрыли из-за ливня

РИА «Новости»
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В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя с порывистым ветром. Ради безопасности общественные пространства решили закрыть, сообщила пресс-служба Мосгорпарка в своем Telegram-канале.

«Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом», - объявила администрация.

Рано утром москвичей предупреждали о такой вероятности. Мосгорпарк заявлял, что окончательное решение о режиме работы парков 20 июня примут, исходя из ситуации.

Закрылись все фестивальные площадки и Московский зоопарк.

Департамент культуры рекомендовал воздержаться от прогулок, а департамент торговли и услуг - временно закрыть сезонные кафе и укрепить конструкции.

МЧС Москвы объявило штормовое предупреждение. Синоптики спрогнозировали рекордный мегаливень , порывистый ветер и смерч. Дептранс посоветовал москвичам пересесть на метро.

Туризм Погода в Москве Парки Москва
20 июня 2024, 10:16
Ефимов: в столичном районе Филимонковский построят образовательный комплекс
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Рядом с деревней Марьино в ТиНАО возведут образовательный комплекс на 1050 мест с робоклассом и IT-полигоном. Его построят в Филимонковском районе, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Образовательный комплекс для 750 учеников и 300 воспитанников появится в ТиНАО неподалеку от деревни Марьино, квартал 176, земельный участок 1/3. Площадь объекта превысит 22,8 тысячи квадратных метров», - уточнил он.

Ефимов добавил, что комплекс возведут благодаря частным инвестициям. После ввода в эксплуатацию его передадут в столичную систему образования. Завершить строительство планируют в 2027 году.

На территории образовательного комплекса предусмотрели физкультурно-спортивные площадки, пространства для активного и тихого отдыха, а также учебно-опытную зону.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что здание учебного корпуса будет лаконичным по объему и с взаимно пересекающимися прямоугольными формами - они образуют Т-образную архитектуру.

«В нем разместят учебные блоки начальной и старшей школы, а также дошкольного отделения», - пояснил он.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, застройщику уже выдали разрешение на строительство социального объекта. Комплекс возведут на земельном участке площадью порядка 2,5 гектара. На прилегающей территории в 7,7 тысячи квадратных метров предусмотрели комплексное благоустройство. Ее озеленят, установят там игровую и спортивную площадки и оборудуют зоны для практических занятий.

«С начала года это уже 30-й объект образования, получивший разрешение на строительство в Москве», - добавил Слободчиков.

В школьном блоке расположат универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, многофункциональные пространства с функцией актового зала, игровые, медблок, обеденный зал и пищеблок полного технологического цикла. В нем также появятся медиатека, робокласс, IT-полигон и спортивные залы.

Для дошкольного отделения предусмотрели групповые ячейки, кабинет для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин обратил внимание, что на территории ТиНАО ежегодно строят десятки объектов образования. Например, в прошлом году возвели 27 таких зданий.

«С начала нынешнего - уже шесть объектов. До конца 2024 года планируется возвести еще более 20 зданий», - сказал он.

Формирование комфортной и качественной городской среды подразумевает активное строительство объектов соцназначения в шаговой доступности от жилых кварталов, в том числе в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Школы Строительство Образование ТиНАО Москва
19 июня 2024, 21:58
Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства
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В Москве сразу несколько заводов начали выпуск товаров, предназначенных для металлообработки, строительства и очистки воды. Министр правительства столицы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский отметил, что новые разработки производители стройматериалов представляют регулярно.

Системы работают автономно и не требуют постоянного присутствия человека - контролируют их дистанционно. Кроме того, в такие системы не нужно добавлять соли или другие компоненты, для них не требуются сменные фильтры. Поступающая вода полностью дезинфицируется, очищается от железа и других металлов, органических примесей, мутности, осадка или цветного окраса.

Технический директор компании Павел Воропаев пояснил, что разработка не просто очищает, а способна превратить грязную жидкость в питьевую воду.

Компания, по его словам, до конца года планирует произвести минимум 50 таких систем. И каждая из них обеспечит чистой водой поселок, городской район или промпредприятие.

В Москве по поручению мэра реализуют комплекс мер, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства.

В столице создали комфортные условия для малого, среднего и крупного бизнеса. Работающие в Москве предприниматели могут воспользоваться системной поддержкой города - всего мер более 20. Разработали для них и ряд антикризисных инструментов.

В столице работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где работают 725 тысяч человек. Около 40-50 средних и крупных предприятий, а также 100 малых открывается ежегодно. Ассортимент производимых ими товаров очень разнообразный, к тому же эти компании активно внедряют инновации и наращивают объемы выпуска продукции.

«Благодаря созданному инвестиционному климату и более чем 20 мерам поддержки столичные предприятия ежегодно наращивают темпы производства, в том числе товаров для строительства и ремонта», - подчеркнул он.

Овчинский добавил, что за первые четыре месяца 2024 года производство строительных металлоконструкций выросло на 63,3%, сборных деревянных строительных конструкций - на 29,5%. Выпуск оборудования для фильтрования и очистки газов увеличили на 36%, а оборудования и инструментов для пайки - на 74%.

В производственной компании «Ленточные пилы» разработали новые пилы, которые могут резать «пакетом» - в процессе используют несколько режущих инструментов одновременно. Подобный тип резки подходит для распила нескольких металлических заготовок, сложенных вместе. Предприятие уже запустило специальную линейку и планирует произвести около тысячи единиц продукции до конца года.

Гендиректор «Ленточных пил» Юрий Шурин заметил, что компания наращивает выпуск одноименной продукции ежегодно. В 2023 году рост составил 70%, по сравнению с показателями 2022-го.

«Благодаря локализации в Москве мы оперативно поставляем продукцию на передовые промышленные предприятия. Кроме того, столичный инвестиционный климат поднимает спрос у заказчиков на решения от отечественных компаний», - сказал он.

Столичное предприятие «Префаб Технологии» специализируется на производстве сантехнических кабин. На нем разработали новое поколение модулей с улучшенной системой подачи воды. Ванную комнату в сборе со стенами, отделкой и сантехникой будут устанавливать целиком в строящиеся здания - это позволит ускорить процесс постройки.

Первая опытно-промышленная партия в количестве 80 штук уже готова. На «Префаб Технологиях» планируют запустить модули в производство на постоянной основе.

Еще одна столичная компания - «ПК ТЕХМАШ» - разработала и запустила в производство системы водоочистки. Их создали на основе новой запатентованной безреагентной технологии для коммунальных и промышленных целей.

Строительство Промышленность Технологии Москва
19 июня 2024, 19:21
Москве пообещали грозу и смерчи
РИА «Новости»
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В Москве с 03:00 до 20:00 20 июня будет действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

В указанный период времени в столице ожидаются гроза, переходящий в ливень дождь и порывистый ветер со скоростью 18-23 метра в секунду.

«С 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей», - отметили в ведомстве.

Гостей и жителей Москвы попросили в связи с неблагоприятными погодными условиями избегать опасных маневров на автомобилях, снизить скорость и соблюдать дистанцию. Водителям не стоит парковать машины рядом с деревьями.

На улице лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и соблюдать осторожность.

В центре погоды «Фобос» отмечали, что в Москве 20 июня выпадет рекордно большой объем осадков. В Подмосковье тоже пройдет смерч.

Погода в Москве Москва
14 июня 2024, 09:10
Ефимов: Москва в мае опубликовала 7 проектов решений о КРТ
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В мае в столице опубликовали семь проектов решений о реорганизации участков общей площадью около 30 гектаров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что планируется строительство недвижимости общей площадью свыше 800 тысяч «квадратов». Участки располагаются в Северном, Северо-Западном, Северо-Восточном, Восточном, Южном и Западном административных округах.

«Инвестиции в проекты оцениваются почти в 199 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после их реализации - в 1,8 миллиарда рублей. В результате будет создано около 4,5 тысячи рабочих мест», - подчеркнул Ефимов.

Правообладателям площадок и расположенных в их границах объектов недвижимости направили предложения о заключении договоров о комплексном развитии территорий (КРТ). Когда истечет установленный срок получения ответа, город примет решение о способе реорганизации участков.

«Проектами решений предусмотрено строительство на участках свыше 692 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, в том числе более 176 тысяч квадратных метров жилья для целей программы реновации и других городских нужд», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

На площадках также возведут более 108 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения: образовательные комплексы, офисы, магазины, кафе, рестораны, отделения банков, спортивные, торгово-развлекательные, медицинские объекты, фитнес-центры и помещения для бытовых сервисов.

Самый крупный из опубликованных в мае проектов - участок бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе (около 14 гектаров). Там возведут современный жилой квартал, где появятся более 508 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе объекты социальной инфраструктуры. Самая маленькая площадка - участок в 0,24 гектара в районе Фили-Давыдково. Его планируют благоустроить, разместить там парковочные места и спортплощадки.

В Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ. Проекты прорабатываются по поручению мэра Сергея Собянина.

Строительство Недвижимость Сергей Собянин Москва

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