Парки и современная архитектура. Как строят комфортное жилье в Новых Ватутинках

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Девелопер предлагает отделку в нейтральных тонах, поэтому у жильцов не возникнет проблем с подбором мебели. Поскольку в квартирах будут обои под покраску, покупатель сможет покрасить стены в нужный цвет.

С самого начала реализации проекта, то есть с 2011 года, девелопер уделял больше внимание социальной инфраструктуре. Школы и детские сады вводились в эксплуатацию вместе с жилыми домами.

В Квартале 9 района Новые Ватутинки, как и во всем комплексе, постарались разнообразить подход к типологии. Первый этаж традиционно считается некомфортным. Однако здесь запроектировали первые этажи с высокими потолками, а в каждой квартире предусмотрели собственный палисадник.

Двор-парк, террасы и патио Важный и нестандартный проект доверили настоящим профессионалам - финалистам Международного архитектурного фестиваля WAF. Перед ними стояла задача создать пространство, отвечающее всем потребностям современного москвича.

На первых этажах жилых домов здесь можно найти магазины, парикмахерские и все остальное, необходимое для повседневной жизни. В районе работают МФЦ, «Почта России», несколько отделений банков. До конца 2023 года в шаговой доступности откроется торговый центр с фитнес-клубом и сетевыми магазинами.

«По большому счету, люди, которые сюда заселяются, въезжают не в строящийся район, а уже в готовый», - отметил Олег Кравцив.

Безопасность в квартале помогут обеспечить видеонаблюдение на территории дворов и во входных группах, а также IP-видеодомофон. С помощью приложения можно будет открыть дверь подъезда вашему гостю. Кроме того, есть возможность подключить к видеодомофону камеры, расположенные на детской площадке. Так родители смогут наблюдать, как их ребенок играет во дворе.

Оазис в каменных джунглях

Спрос на новостройки бьет рекорды Покупатели недвижимости в столице все чаще отдают предпочтение не вторичке, а новостройкам. По данным аналитиков, спрос на первичное жилье бьет рекорды: только в Новой Москве продажи за август выросли на 54%.

Исследования «Москвич Mag» показало, что при выборе недвижимости покупатели обращают внимание на локацию, транспортную доступность, озеленение района, социальную инфраструктуру - школы, детские сады и поликлиники. Также для людей важны наличие парковки, планировочные решения, архитектура и благоустройство.

Комфортный район в Новой Москве Современный район, в котором есть все для комфортной жизни, строят в самом центре Новой Москвы. Здесь уже работают поликлиники, школы, детсады, торговые центры и кафе, а местные парки обеспечивают чистый воздух.

Кроме того, по соседству с районом уже есть большой парк «Природный», раскинувшийся вдоль реки Десны. В нем можно найти спортивные площадки, футбольное поле, хоккейную коробку, скейтпарк, дорожки для велопрогулок, бега и скандинавской ходьбы, а также детские игровые комплексы для разных возрастов.

Полностью завершить строительство всех пяти корпусов планируют в первом квартале 2024 года. Всего в проекте - свыше двух тысяч квартир.

В комплексе более 20 уникальных продуманных планировок на любой запрос: уютные студии, просторные однушки, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры. Здесь можно подобрать варианты для самых разных покупателей.

Сердце Новых Ватутинок - девятый квартал Центрального микрорайона. Здесь появятся пять современных монолитных корпусов переменной этажности с подземным паркингом и детским садом, примыкающим к уже построенной школе. По проекту дома относятся к комфорт-классу, но фактически квартал максимально приближен к «бизнесу».

В будущем в самом сердце квартала появится «Оазис горожанина» - зеленый парк, связанный с дворами единой прогулочной полосой и велодорожкой. В нем предусмотрели тихие и спортивные зоны, чтобы местные жители могли проводить время на природе с детьми или заниматься физической активностью.

Благодаря увеличенным окнам, близким по размерам к панорамным, все квартиры в комплексе - светлые. Покупатели получают новое жилье полностью готовым, то есть с отделкой под ключ. Застройщик использует экологически чистые материалы.

Архитектура комплекса апеллирует к естественно сложившимся во времени городским кварталам. Специалисты, работавшие над проектом, продумали плавное растворение силуэта зданий - здесь есть более высокие акценты и более низкие строения.

«Вы видите, что у нас наверху идет отступ от верхних этажей, образуя террасы, чтобы подчеркнуть устремленность высоких корпусов вверх и, с другой стороны, сделать проект психологически завершенным», - отметила Наталья Сидорова.

Благодаря такому приему здания становятся сомасштабными человеку, пояснила архитектор.





Для тех, кто выбирает квартиры на верхних этажах, предусмотрели собственные террасы, а также много вариантов с видами на три стороны света. Кроме того, покупателям предлагают квартиры с окнами в ванных комнатах.

Разные планировки и отделка под ключ Еще один немаловажный плюс - транспортная доступность. Добраться до Ватутинок от метро можно буквально за 10 минут, а от МКАД за 15 минут на машине по Калужскому шоссе. А в 2025 году здесь начнется строительство своей станции метро «Кедровая».

Социальная инфраструктура и безопасность