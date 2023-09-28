Парки и современная архитектура. Как строят комфортное жилье в Новых Ватутинках

28 сентября 2023, 19:40
Freepik
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Покупатели недвижимости в новостройках давно оценивают не только планировку квартиры, но и инфраструктуру и благоустройство района. Будущие жильцы хотят получить максимум комфорта после переезда. Жилой комплекс, отвечающий всем современным требованиям, как раз возводят в Новых Ватутинках.

Девелопер предлагает отделку в нейтральных тонах, поэтому у жильцов не возникнет проблем с подбором мебели. Поскольку в квартирах будут обои под покраску, покупатель сможет покрасить стены в нужный цвет.

С самого начала реализации проекта, то есть с 2011 года, девелопер уделял больше внимание социальной инфраструктуре. Школы и детские сады вводились в эксплуатацию вместе с жилыми домами.

В Квартале 9 района Новые Ватутинки, как и во всем комплексе, постарались разнообразить подход к типологии. Первый этаж традиционно считается некомфортным. Однако здесь запроектировали первые этажи с высокими потолками, а в каждой квартире предусмотрели собственный палисадник.

Двор-парк, террасы и патио Важный и нестандартный проект доверили настоящим профессионалам - финалистам Международного архитектурного фестиваля WAF. Перед ними стояла задача создать пространство, отвечающее всем потребностям современного москвича.

На первых этажах жилых домов здесь можно найти магазины, парикмахерские и все остальное, необходимое для повседневной жизни. В районе работают МФЦ, «Почта России», несколько отделений банков. До конца 2023 года в шаговой доступности откроется торговый центр с фитнес-клубом и сетевыми магазинами.

«По большому счету, люди, которые сюда заселяются, въезжают не в строящийся район, а уже в готовый», - отметил Олег Кравцив.

Безопасность в квартале помогут обеспечить видеонаблюдение на территории дворов и во входных группах, а также IP-видеодомофон. С помощью приложения можно будет открыть дверь подъезда вашему гостю. Кроме того, есть возможность подключить к видеодомофону камеры, расположенные на детской площадке. Так родители смогут наблюдать, как их ребенок играет во дворе.

Оазис в каменных джунглях

Спрос на новостройки бьет рекорды Покупатели недвижимости в столице все чаще отдают предпочтение не вторичке, а новостройкам. По данным аналитиков, спрос на первичное жилье бьет рекорды: только в Новой Москве продажи за август выросли на 54%.

Исследования «Москвич Mag» показало, что при выборе недвижимости покупатели обращают внимание на локацию, транспортную доступность, озеленение района, социальную инфраструктуру - школы, детские сады и поликлиники. Также для людей важны наличие парковки, планировочные решения, архитектура и благоустройство.

Комфортный район в Новой Москве Современный район, в котором есть все для комфортной жизни, строят в самом центре Новой Москвы. Здесь уже работают поликлиники, школы, детсады, торговые центры и кафе, а местные парки обеспечивают чистый воздух.

Кроме того, по соседству с районом уже есть большой парк «Природный», раскинувшийся вдоль реки Десны. В нем можно найти спортивные площадки, футбольное поле, хоккейную коробку, скейтпарк, дорожки для велопрогулок, бега и скандинавской ходьбы, а также детские игровые комплексы для разных возрастов.

Полностью завершить строительство всех пяти корпусов планируют в первом квартале 2024 года. Всего в проекте - свыше двух тысяч квартир.

В комплексе более 20 уникальных продуманных планировок на любой запрос: уютные студии, просторные однушки, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры. Здесь можно подобрать варианты для самых разных покупателей.

Сердце Новых Ватутинок - девятый квартал Центрального микрорайона. Здесь появятся пять современных монолитных корпусов переменной этажности с подземным паркингом и детским садом, примыкающим к уже построенной школе. По проекту дома относятся к комфорт-классу, но фактически квартал максимально приближен к «бизнесу».

В будущем в самом сердце квартала появится «Оазис горожанина» - зеленый парк, связанный с дворами единой прогулочной полосой и велодорожкой. В нем предусмотрели тихие и спортивные зоны, чтобы местные жители могли проводить время на природе с детьми или заниматься физической активностью.

Благодаря увеличенным окнам, близким по размерам к панорамным, все квартиры в комплексе - светлые. Покупатели получают новое жилье полностью готовым, то есть с отделкой под ключ. Застройщик использует экологически чистые материалы.

Архитектура комплекса апеллирует к естественно сложившимся во времени городским кварталам. Специалисты, работавшие над проектом, продумали плавное растворение силуэта зданий - здесь есть более высокие акценты и более низкие строения.

«Вы видите, что у нас наверху идет отступ от верхних этажей, образуя террасы, чтобы подчеркнуть устремленность высоких корпусов вверх и, с другой стороны, сделать проект психологически завершенным», - отметила Наталья Сидорова.

Благодаря такому приему здания становятся сомасштабными человеку, пояснила архитектор.


Для тех, кто выбирает квартиры на верхних этажах, предусмотрели собственные террасы, а также много вариантов с видами на три стороны света. Кроме того, покупателям предлагают квартиры с окнами в ванных комнатах.

Разные планировки и отделка под ключ Еще один немаловажный плюс - транспортная доступность. Добраться до Ватутинок от метро можно буквально за 10 минут, а от МКАД за 15 минут на машине по Калужскому шоссе. А в 2025 году здесь начнется строительство своей станции метро «Кедровая».

Социальная инфраструктура и безопасность

Строительство Недвижимость Москва 2023
Участника шоу Первого канала забрали с молитвы в военкомат в Москве — СМИ
22 октября 2023, 19:11
Фото: freepik.com
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В Москве участника шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамута Усеинова забрали в военкомат из мечети. Певец уверен, его хотят отправить в армию, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, сотрудники полиции приехали к мечети, расположенной в Котельниках. Они начали проверять паспорта у молящихся и выпускать их по одному.

Мамут рассказал журналистам, что некоторых мужчин в трех автобусах доставили в люберецкий военкомат. Там их заставили пройти срочную медкомиссию, которая почти всех признала годными к службе. Затем верующих привезли в Балашиху, где одних агитировали стать контрактниками, а других пытались отправить на срочную службу.

Baza уточнила, что Усеинов почти 10 лет назад получил российский паспорт в Крыму. В армию он не пошел по состоянию здоровья. По словам певца, в мае он получил повестку, но в сентябре у него была операция, о чем он сообщил в военкомат. После этого повестки не приходили. Мамут добавил, что он и еще несколько человек никуда не поехали и теперь их не выпускают, заставляя ждать следователей из СК, которые должны приехать в воскресенье.

Ранее сотрудник Большого театра получил отсрочку от призыва от имени военного комиссара Тверского района Москвы. Следователи усомнились в ее подлинности и основаниях для выдачи.

Армия Москва 2023
Более 400 самостроев снесли на северо-западе Москвы
20 октября 2023, 17:46
РИА «Новости»
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Госинспекция по недвижимости в результате проверок обнаружила на северо-западе Москвы 670 незаконных построек площадью более 92 тысяч квадратных метров. В судебном порядке начали рассматривать снос 16 из них, а более 400 из них уже демонтировали, сообщили в пресс-службе ведомства.

Госинспекция по недвижимости провела более 1,5 тысячи проверок На северо-западе Москвы. Сотрудники ведомства выявили 516 нарушений. Большая часть из них связана с незаконным использованием земельных участков, нецелевым использованием земли и захламлением территории (96).

«Наибольшее количество самостроя было зафиксировано на территориях промышленных зон и промпредприятий, расположенных в районах Южное Тушино, Щукино, Строгино, а также Покровское-Стрешнево», - отметил глава Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, 430 незаконных сооружений площадью более 24 тысяч квадратных метров уже демонтировали. Владельцы 199 самовольных построек снесли свои сооружения самостоятельно.

Ранее стало известно о том, что москвичи стали в два раза чаще согласовывать незаконную перепланировку.

Благоустройство Москва 2023
Инвесторы начали строить более 60 соцобъектов в Москве
20 октября 2023, 15:10
РИА «Новости»
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За первые девять месяцев 2023 года столичные девелоперы получили 66 разрешений на строительство социальных объектов общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, инвесторы построят 40 образовательных, семь спортивных, семь лечебно-оздоровительных и 12 культурно-просветительских объектов.

Бочкарев также отметил, что этот показатель превысил прошлогодний в два с половиной раза, когда девелоперы строили 37 социальных объектов площадью около 366 тысяч квадратных метров.

«Статистика показывает, что сегодня девелоперы готовы предлагать москвичам не только жилье и коммерческую инфраструктуру, но также реализовывать социально-значимые проекты на территории столицы», - подчеркнул заммэра.

Больше всего разрешений на строительство социальных объектов - 17 - получили в Новой Москве. Их общая площадь составит 220 тысяч квадратных метров. На северо-западе столицы возведут 11 объектов, а в ЗАО - девять.

Ранее сообщалось о том, что жилой квартал в стиле русского севера создадут в Москве.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве в ночь на субботу
20 октября 2023, 14:49
РИА «Новости»
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В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности в ночь на 21 октября из-за гололедицы. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о потенциально опасной погоде в столице и области продлится с 21:00 20 октября до 09:00 21 октября.

Также специалисты комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что местами в столице пройдет дождь и мокрый снег, что может поспособствовать образованию гололедицы. Они призвали водителей к осторожности на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами на магистралях.

Москва уже перевыполнила октябрьскую норму дождей. Количество зафиксированных осадков составило 82 миллиметра. Кроме того, столичным автомобилистам порекомендовали поменять летнюю резину на зимнюю и провести ТО.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве

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