Парк коммунальной техники в Москве подготовили к зиме

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По его словам, в четверг, 5 октября, провели общегородской смотр техники, рабочей силы и средств. Проверка проходила одновременно на 157 базах коммунальных служб.

«Проверили готовность к началу зимнего сезона. В общей сложности планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысяч средств малой механизации», - заявил Бирюков.

Он также уточнил, что в ближайшее время коммунальную технику переведут на зимний режим работы: на всесезонные машины установят навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов.

Помимо этого, планируют ввести в строй технику, которую используют только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки.

Ранее в Москве начали включать отопление в социальных учреждениях и жилых домах.