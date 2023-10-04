Парк Горького временно закрыли в Москве из-за непогоды

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«Друзья, погода совсем не радует: парк Горького временно закрывается. Держим в курсе», - написала пресс-служба зеленой территории в Telegram-канале.

До этого в МЧС предупредили жителей и гостей столицы об усилении ветра до 15-20 метров в секунду и дождях. Метеопредупреждение будет действовать до 20:00.

Кроме того, в столичном регионе 4 октября до 21:00 будет действовать «желтый» уровень опасности из-за грозы и порывистого ветра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что в Москве ожидается мокрый снег с дождями на следующей неделе. По его словам, с 5 октября в тыл циклона начнут попадать первые порции арктического холода.