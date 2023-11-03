«Парфюмерный» фонтан 1882 года воссоздадут на ВДНХ в Москве

Фонтан из одеколона, который представили на первой Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года в Москве, воссоздадут на ВДНХ. Об этом АГН « Москва » сообщили в пресс-службе Музея Гаража особого назначения ФСО России.

Экспозицию в честь основателей российской парфюмерии откроют 9 ноября в павильоне № 54. На ней гости увидят редчайшие экспонаты из частных коллекций, среди которых парфюмерные наборы, флаконы, духи, одеколоны, помады, пудры, мыла, рекламные издания и предметы дамского будуара от отечественных производителей дореволюционной России, а также ароматы от современных парфюмеров.

«Будет воссоздан фонтан из одеколона, которым Анри Брокар поразил на первой Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года в Москве. В центре павильона он забил фонтан из одеколона новой марки „Цветочный“», - рассказали в пресс-службе музея.

Кроме того, на экспозиции представят автомобили из дома Романовых, такие как De Dion-Bouton, City & Suburban (Columbia) и Bebe Peugeot. Также один из разделов выставки посвятят празднованию 300-летия дома Романовых в 1913 году.

Выставка будет открыта до 9 июня 2024 года.

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