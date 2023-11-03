03 ноября 2023, 18:51

«Парфюмерный» фонтан 1882 года воссоздадут на ВДНХ в Москве

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Фонтан из одеколона, который представили на первой Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года в Москве, воссоздадут на ВДНХ. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе Музея Гаража особого назначения ФСО России.

Фонтан из одеколона, который представили на первой Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года в Москве, воссоздадут на ВДНХ. Об этом АГН « Москва » сообщили в пресс-службе Музея Гаража особого назначения ФСО России.

Экспозицию в честь основателей российской парфюмерии откроют 9 ноября в павильоне № 54. На ней гости увидят редчайшие экспонаты из частных коллекций, среди которых парфюмерные наборы, флаконы, духи, одеколоны, помады, пудры, мыла, рекламные издания и предметы дамского будуара от отечественных производителей дореволюционной России, а также ароматы от современных парфюмеров.

«Будет воссоздан фонтан из одеколона, которым Анри Брокар поразил на первой Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года в Москве. В центре павильона он забил фонтан из одеколона новой марки „Цветочный“», - рассказали в пресс-службе музея.

Кроме того, на экспозиции представят автомобили из дома Романовых, такие как De Dion-Bouton, City & Suburban (Columbia) и Bebe Peugeot. Также один из разделов выставки посвятят празднованию 300-летия дома Романовых в 1913 году.

Выставка будет открыта до 9 июня 2024 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичную неделю интерьера и дизайна в Манеже посетили более 220 тысяч человек.

Москва 2023 ВДНХ
03 ноября 2023, 18:55
Офисный центр построили на юге Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Бизнес-центр на территории офисного кластера Nagatino i-Land на юге Москвы получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Здание на проспекте Лихачева, 8 в Даниловском районе получило общую площадь в 36 тысяч квадратных метров. Оно стал частью бизнес-парка Nagatino i-Land, который построили на территории бывшего завода ЗИЛ. В 16-этажном бизнес-центре смогут работать около трех тысяч человек.

«На первом этаже расположена столовая на 350 мест и лобби-бар, на подземном уровне размещен паркинг манежного типа, рассчитанный на 48 автомобилей», - уточнил Бочкарев.

Для передвижения между этажами в здании установили 10 лифтов грузоподъемностью 1600-1625 килограммов.

Проект Nagatino i-Land реализовали рядом со станцией метро «Технопарк» на территории в 15 гектаров. В роли застройщика выступила группа «Эталон».

Ранее стало известно о том, что новое культурно-деловое пространство появится на западе Москвы.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
03 ноября 2023, 17:07
Считавшиеся исчезнувшими животные начали возвращаться в Москву
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москву стали возвращаться животные, которые ранее считались вероятно исчезнувшими. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Это происходит, когда появляются необходимые условия для их обитания: укромные места для гнездования и выведения потомства, качественная вода, воздух, достаточная кормовая база, низкий уровень шума», - уточнил он.

Мэр добавил, что среди таких животных - осоед, зеленый дятел, голубь клинтух и другие.

По данным специалистов, на природных территориях столицы сейчас обитает 241 вид животных. Из них 116 внесли в Красную книгу Москвы, а два вида значатся в Красной книге России.

Ранее гриб из Красной книги России впервые обнаружили в Подмосковье. Уникальную находку - редчайшую рифолу курчавую - случайно нашли в лесах любители тихой охоты.

Животные Сергей Собянин Экология Москва 2023
03 ноября 2023, 16:41
Московских коммунальщиков перевели на усиленный режим работы в праздники
Сайт мэра и правительства Москвы
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Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 3 по 6 ноября включительно. Это связано с празднованием Дня народного единства, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», - уточнил он.

Заммэра отметил, что под особым контролем будет работа инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, а также установили особый режим по мерам противопожарной безопасности на жилых домах и городских объектах.

Он добавил, что полторы тысячи аварийных бригад, оснащенных спецтехникой и аварийными источниками электроснабжения, будут дежурить в круглосуточном режиме. Кроме того, около 1,5 тысячи спасателей привели в повышенную готовность.

В праздники особое внимание уделят уборке дорог, пешеходных зон и дворов. На улицы выведут необходимое количество коммунальной техники и дворников.

Ранее москвичам рассказали о режиме работы соцучреждений в ноябрьские праздники. Медучреждения перейдут на особый график, организации соцзащиты будут предоставлять услуги на дому, а офисы «Мои документы» закроются 4 ноября.

Праздники Москва 2023 Петр Бирюков
03 ноября 2023, 15:55
Более сотни новостроек начали возводить на месте снесенных домов по реновации
Сайт мэра и правительства Москвы
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Строители приступили к возведению 102 новых жилых зданий на месте, где уже снесли ветхие дома по реновации. Общая площадь квартир в будущих новостройках составит 1,8 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

«Программа реновации уже вышла на этап, когда новые дома строятся не только на стартовых площадках, но и на месте старых снесенных пятиэтажек», - уточнил он.

По словам заммэра, до этого на месте демонтированных зданий появились восемь новостроек на юге, северо-востоке, востоке, юго-западе, севере и западе Москвы. Он отметил, что сейчас строительство жилых объектов на месте снесенных пятиэтажек охватило все округа столицы.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что в эти 102 новостройки переедут 60 тысяч человек. Он уточнил, что с начала реновации 140 тысячам жителям предложили новое жилье во всех округах, из них более 112 тысяч - заселились.

Ранее в Восточном округе Москвы в Новогирееве приступили к заселению дома по программе реновации. Более 450 жителям ветхих пятиэтажек разослали предложения с равнозначными квартирами.

Строительство Недвижимость Москва 2023 Реновация в Москве

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