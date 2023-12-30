30 декабря 2023, 13:33

Пара капибар из Московского зоопарка в третий раз принесла потомство

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В Московском зоопарке 15 декабря родились два детеныша капибары. Пара водосвинок в третий раз стала родителями, сообщили в пресс-службе зоосада.

«Это уже третье потомство для их родителей: Кузьмы и Малой. Первый детеныш в прошлом году отправился в Екатеринбург, а еще трое сейчас живут вместе с семьей - они родились этим летом», - уточнили представители зоопарка.

Беременность длилась пять месяцев, как и положено для капибар. Роды прошли успешно без вмешательства зоологов. Ветврач, осмотрев маму и детенышей, отметил их хорошее состояние.

Новорожденные уже пробуют взрослую еду, но полностью перестанут питаться материнским молоком в три-четыре месяца. Развитие грызунов проходит активно, при этом от мамы пока не отлучаются.

Желающих посмотреть на детенышей ждут в зоопарке. Маленькие грызуны находятся в зимнем домике капибар.

Маленькая панда из столичного зоосада также начала изучать игрушки. Мама-панда пока выпускает детеныша из поля зрения совсем ненадолго.

Животные Зоопарки Москва 2023
30 декабря 2023, 13:00
Новые поезда запустили на оранжевой ветке московского метро
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В метрополитене на Калужско-Рижской линии заменили старые составы на современные. В новых поездах «Ока», «Москва» и «Москва-2020» широкие двери, мощный климат-контроль и улучшенная шумоизоляция, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Завершена программа обновления подвижного состава на одной из самых популярных линий метро - Калужско-Рижской. До 2018 года здесь ходили только составы прошлого поколения типа „Номерной“», - говорится в сообщении.

Новые составы оснащены дверьми с функцией противозажатия, климатическими системами, позволяющими обеззараживать воздух, а также информационными дисплеями. В поездах «Москва» и «Москва-2020» оборудовали межвагонные переходы и установили USB-разъемы.

Специалисты двух электродепо по контракту жизненного цикла от производителя проводят обслуживание новых составов.

Масштабную программу по обновлению подвижного состава продолжат в следующем году. Поезда на Замоскворецкой линии метро в Москве обновят до 2025 года.

Поезда Метро Москва 2023
30 декабря 2023, 11:44
Москвичи определили любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ
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Москвичи назвали полюбившиеся павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие 220 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в тройку лидеров попали обновленные павильоны - № 1 «Центральный», № 34 «Космос» и № 11 «Металлургия».

Среди отреставрированных фонтанов на первом месте оказался «Дружба народов», вторую строчку занял «Каменный цветок», на третьей оказался «Золотой колос».

Москвичи также выбрали отремонтированные исторические входы Выставки. Лучим признали «Главный вход», второе и третье место отдали - «Северному входу» и «Южному входу».

Глава города добавил, что на ВДНХ проводят реставрацию с 2014 года. Специалисты возвращают на прежние места памятники и шедевры искусства, а также открывают исторические павильоны. В них размещаются музеи, культурные и образовательные центры.

Москвичей также пригласили отметить Новый год на ВДНХ. Гостям представят концерты и ледовые перформансы.

Сергей Собянин Москва 2023 ВДНХ
30 декабря 2023, 09:19
Москвичам пообещали оттепель и мокрый снег в субботу
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Москву накроют аномальная оттепель и осадки 30 декабря. Столбики термометра поднимутся до +3 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Москву накроют аномальная оттепель и осадки 30 декабря. Столбики термометра поднимутся до 3 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, в субботу столица окажется во власти теплого сектора циклонического вихря, центр которого в середине дня будет над Прибалтикой. В регионе ожидается облачная погода, временами дожди и мокрый снег. В некоторых районах дороги и тротуары покроет гололедица.

В Москве в дневные часы воздух прогреется до 1… 3 градусов. Ночью похолодает до -2 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -1 до 4 градусов. В ночное время суток подморозит до -5 градусов.

Ветер подует с запада, юго-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Жителей и гостей столицы также ждут крепкие морозы на Рождество. Синоптики спрогнозировали до -15 градусов днем 7 января.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
30 декабря 2023, 09:17
Дептранс Москвы подвел итоги работы речного транспорта в 2023 году
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Москвичи и гости столицы примерно 400 раз воспользовались поездками на двух маршрутах речного транспорта. Первый круглогодичный рейс запустили в июне 2023-го, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Электросуда пользуются большой популярностью. Все чаще горожане выбирают их в качестве транспорта для своих ежедневных поездок. Всего на двух регулярных речных маршрутах пассажиры совершили уже почти 400 тысяч поездок», - уточнил он.

По словам заммэра, благодаря продлению речных маршрутов для жителей ближайших районов улучшится транспортная ситуация.

Он напомнил, что для оплаты проезда можно выбрать любой из удобных вариантов. Например, воспользоваться билетом «Кошелек» по «Тройке», банковской картой или биометрией. В «Едином» билете на 90 и 365 дней поездки уже включены в стоимость абонемента. Дети до семи лет в сопровождении одного взрослого могут ездить бесплатно.

Первый круглогодичный маршрут речного электротранспорта протяженностью 6,5 километра связал Киевский вокзал с причалом «Сердце Столицы» на Шелепихинской набережной. Второй маршрут, длина которого превысила девять километров, запустили осенью. Он проходит от ЗИЛа до «Печатников».

Еще четыре электросудна - «Серебрянка», «Шмелевка» , «Люблинка» и «Кузнецовка» - доставили в Московский речной флот. Они будут работать круглый год.

Москва 2023 Дептранс Москвы

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