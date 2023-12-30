Пара капибар из Московского зоопарка в третий раз принесла потомство

«Это уже третье потомство для их родителей: Кузьмы и Малой. Первый детеныш в прошлом году отправился в Екатеринбург, а еще трое сейчас живут вместе с семьей - они родились этим летом», - уточнили представители зоопарка.

Беременность длилась пять месяцев, как и положено для капибар. Роды прошли успешно без вмешательства зоологов. Ветврач, осмотрев маму и детенышей, отметил их хорошее состояние.

Новорожденные уже пробуют взрослую еду, но полностью перестанут питаться материнским молоком в три-четыре месяца. Развитие грызунов проходит активно, при этом от мамы пока не отлучаются.

Желающих посмотреть на детенышей ждут в зоопарке. Маленькие грызуны находятся в зимнем домике капибар.

Маленькая панда из столичного зоосада также начала изучать игрушки. Мама-панда пока выпускает детеныша из поля зрения совсем ненадолго.