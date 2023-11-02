Панно восстановили в выставочном зале Московского дворца пионеров

«Панно за период эксплуатации зала было значительно повреждено. Фактурная штукатурка имела множественные места с пустотами, загрязнения и обилие тонких трещин. Также было много фрагментов мозаики темного-синего цвета, просто покрытых золотой краской», - рассказали в ведомстве.

В департаменте уточнили, что часть панно повредили при устройстве дополнительного дверного проема, а некоторые его элементы - при прокладке инженерных сетей. Кроме этого, на нем были слои масляной краски и шпаклевки.

Специалисты очистили панно от загрязнений специальным составом. Также они демонтировали двери и заштукатурили проемы под общую цветовую гамму. А места утраченных плиток заполнили заколерованным составом. Другим частям панно вернули первозданный облик.

Ранее в Московском дворце пионеров отреставрировали панно «Любимые литературные герои».