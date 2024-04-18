Панда Катюша напала на сотрудника Московского зоопарка

«Кипера (работника зоопарка, ответственного за кормление и ежедневный уход за животными - прим. ред.) Игоря догнали <…> Многие спрашивают, почему мы Катюшу не тискаем. Вот потому и не тискаем. Она просто играла. Но ее игры уже опасные», - написала Акулова.

Маленькая панда родилась в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Сначала Катюша находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни. Когда панда начала активно ходить и играть, зоологи решили перевести ее в большой вольер.

Сейчас она активно изучает мир и пробует все на вкус , а также многому учится у мамы. Но между занятиями медвежонок находит время и похулиганить. Ранее Катюша позировала перед камерами. Панду назвали самой счастливой и беззаботной девочкой на свете.