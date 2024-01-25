25 января 2024, 19:48

Овчинский: за 9 месяцев выручка «Дизайн Центра „Союз“» выросла в 2,5 раза

Pxhere
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Столичные компании продолжают успешно развиваться на российском рынке и наращивать свои обороты. Для этого в стране созданы все условия. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал о предприятии «Дизайн Центр „Союз“», ставшем резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2016 году. Фирма выпускает микроэлектронику, и за восемь лет суммарная выручка производителя превысила два миллиарда рублей.

При этом за девять месяцев 2023 года объем выручки в «Союзе» увеличился в 2,5 раза.

«За более чем восемь лет работы в статусе резидента выручка компании превысила два миллиарда рублей. Предприятие также активно увеличивает инвестиции. В прошлом году там вложили в развитие производства около 50 миллионов рублей, а совокупно, за время работы на территории ОЭЗ „Технополис Москва“, более 307 миллионов рублей», - сообщил Овчинский.

Компания разрабатывает микросхемы по техническому заданию потребителей. Среди заказчиков - около 150 предприятий со всей России. Особенность «Дизайн Центра „Союз“» в том, что специалисты проектируют схемы на основе отечественных аналого-цифровых базовых матричных кристаллов.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что продукцию фирмы используют для высокотехнологичных электронных устройств, в том числе в космических разработках.

«В 2023 году предприятие расширило производственные площади на территории ОЭЗ „Технополис Москва“ на 1,2 тысячи квадратных метров», - заявил он.

Сейчас предприятие занимает свыше 2,6 тысячи квадратных метров. Резидент создал около 70 высокотехнологичных рабочих мест.

ОЭЗ «Технополис Москва» - особая экономическая зона технико-внедренческого типа, созданная в 2005 году. Это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. На площадках зоны работают более 200 предприятий, 30 из них - производители микроэлектроники.

Инвестиции Россия Москва 2023 Москва
25 января 2024, 19:18
Вес самой тяжелой посылки в отделениях «Почты России» в Москве достиг полтонны в 2023 году
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В прошлом году самой тяжелой посылкой, оправленной из Москвы, стали две двери весом в полтонны. В пресс-службе Почты России опубликовали рейтинг нестандартных грузов.

В 2023-м через московские отделения клиенты отправили примерно 195 миллионов посылок, нередко среди них встречались необычные грузы. Например, из столицы на Сахалин отправили пару дверей, общий вес которых составил 500 килограммов. Такие отправления принимают только через специализированные отделения почты.

Специалисты сортировочных центров столичного региона также встречают нестандартные передачи в виде мебели, качелей и батутов, велосипедов и мотоциклов, гитар и коллекции насекомых. При международных отправлениях больше всего пересылают запчасти для машин, квадроциклов, мотоциклов и дрогой техники.

Содержимое самых популярных посылок представляет собой бамперы и комплекты автомобильных шин. Особое внимание сотрудники уделяют живым посылкам. В частности, бережно сортируют бандероли с семенами экзотических растений, саженцами или пчелами и муравьями.

Ритуальную флейту из человеческой кости также нашли в посылке московские таможенники. Ее отправили из Москвы в немецкий город Нюртинген.

Москва
25 января 2024, 18:48
На пороге открытий. Панда Катюша из Московского зоопарка начала перебираться в большой вольер
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В Московском зоопарке заметно повзрослевший детеныш панды Диндин продолжает исследовать жизнь. На этот раз медвежонок попытался перелезь через порог между вольерами, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

На днях панде Катюше показали ее детские фото на ноутбуке. Комментаторы предположили, что животному пора вести собственный Telegram-канал.

«Катюша начала осваивать порог», - написала она.

На ролике видно, как паденыш осматривает, ощупывает, обнюхивает порог между вольерами, пристально исследуя его. В свою очередь, мать Диндин также внимательно следит за действиями маленькой панды, не давая ей перелезть в свой вальер. По словам Акуловой, детеныш и сам не торопится переступать порог.

«Катюша в целом такая любопытная, но здесь не торопится. Сидит себе как в кресле», - отметила она.


Животные Зоопарки Москва
25 января 2024, 18:21
Москвичам рассказали о проверке освещенности на улицах столицы
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В прошлом году инженеры мобильной светотехнической лаборатории ГУП «Моссвет» провели 1398 замеров в Москве. При выявлении превышения норм специалисты выдают предписания об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«661 раз специалисты проверили общую освещенность, 65 - вертикальную (засветку окон, замеры в квартирах) и 672 - среднюю яркость», - уточнили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Светотехническая лаборатория представляет автомобиль, оснащенный высокоточной цифровой камерой для оценки яркости дорожного полотно, архитектурной подсветки, баннеров вечером и ночью.

Все виды пространств имеют определенные требования к степени освещенности и яркости. Их измеряют в люксах и канделах на квадратный метр. Улицы и дороги разделили на категории - А, Б и В. Первая допускает среднюю яркость и освещенность дорожного покрытия, последняя - наименьшую.

Категория А подразумевает крупные дороги и магистрали, а также улицы в центре Москвы. В категорию входят улицы и дороги районного значения. В парках, на бульварах и других городских объектах установлены свои нормы освещения.

Специалисты комплекса городского хозяйства также проверяют освещенность во дворах и уровень засветки окон жилых домов от фонарей и рекламы. Желающие могут оставить заявку на замер освещенности в ГУП «Моссвет».

Ранее сотрудники подмосковных коммунальных служб устранили 94% замечаний , связанных с работой уличных фонарей. Больше всего работ провели в Дубне, Серпухове и Луховицах.

Электричество Москва
25 января 2024, 16:47
Собянин рассказал о московских предприятиях, выпускающих импортозамещающую продукцию
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В 2023 году свыше 50 московских компаний выпустили импортозамещающую продукцию при поддержке Корпорации развития Зеленограда (КРЗ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«КРЗ курирует два инновационных кластера: в Зеленограде по направлению микроэлектроники и Троицке - в сферах новых материалов, лазерных и радиационных технологий», - уточнил он.

По словам мэра, основная задача корпорации заключается в облечении выхода на рынок для предпринимателей. Она помогает локализовать бизнес в Москве, разработать прототип изделия, подобрать площадку для пилотирования.

Кроме того, корпорация является центром компетенций в сфере аддитивных технологий. Ее оснастили необходимым оборудованием для обратной разработки и 3D-печати изделий из различных материалов.

Собянин добавил, что предприятия кластеров смогли привлечь свыше 840 миллионов рублей инвестиций благодаря помощи КРЗ.

Ранее особая экономическая зона « Технополис Москва » отметила 18-летие. В 2023 году на ней открыли 35 новых производств.

Инвестиции Бизнес Сергей Собянин Импортозамещение Технологии Москва

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