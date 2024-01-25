Овчинский: за 9 месяцев выручка «Дизайн Центра „Союз“» выросла в 2,5 раза

При этом за девять месяцев 2023 года объем выручки в «Союзе» увеличился в 2,5 раза.

«За более чем восемь лет работы в статусе резидента выручка компании превысила два миллиарда рублей. Предприятие также активно увеличивает инвестиции. В прошлом году там вложили в развитие производства около 50 миллионов рублей, а совокупно, за время работы на территории ОЭЗ „Технополис Москва“, более 307 миллионов рублей», - сообщил Овчинский.

Компания разрабатывает микросхемы по техническому заданию потребителей. Среди заказчиков - около 150 предприятий со всей России. Особенность «Дизайн Центра „Союз“» в том, что специалисты проектируют схемы на основе отечественных аналого-цифровых базовых матричных кристаллов.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что продукцию фирмы используют для высокотехнологичных электронных устройств, в том числе в космических разработках.

«В 2023 году предприятие расширило производственные площади на территории ОЭЗ „Технополис Москва“ на 1,2 тысячи квадратных метров», - заявил он.

Сейчас предприятие занимает свыше 2,6 тысячи квадратных метров. Резидент создал около 70 высокотехнологичных рабочих мест.

ОЭЗ «Технополис Москва» - особая экономическая зона технико-внедренческого типа, созданная в 2005 году. Это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. На площадках зоны работают более 200 предприятий, 30 из них - производители микроэлектроники.