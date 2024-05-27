27 мая 2024, 19:25

Овчинский: в Бирюлеве Восточном появится торговый центр по городской программе

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Возведение торгового центра в рамках московской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) продолжается в районе Бирюлево Восточное в Южном административном округе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

ТЦ построят на Элеваторной улице рядом с жилым комплексом «Царицыно». Архитекторы предусмотрели создание парковки на 111 машиномест и стоянки для велосипедного транспорта.

«Работы по возведению торгового объекта, где смогут работать более 400 человек, ведутся в соответствии с графиком», - рассказал Овчинский.

По его словам, к настоящему времени строители завершили монтаж фасадных конструкций, а ввести здание в эксплуатацию планируется в 2025 году.

«Одновременно со строительством жилья мы реализуем проект в рамках городской программы по созданию мест приложения труда», - отметил вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

Он подчеркнул, что новый объект коммерческой инфраструктуры позволит местным жителям работать рядом с домом и оптимизировать автомобильный трафик в районе.

Высота строения не превысит 16,5 метра, а его площадь составит 10 тысяч квадратных метров, включая подземную парковку, рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и уже охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 100 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости - это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 215 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Рабочие места Торговля
27 мая 2024, 09:13
Ефимов рассказал, что построят в Москве на месте неэффективно используемых территорий
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В Москве по проектам комплексного развития территорий планируют реорганизовать свыше 3,1 тысячи гектаров участков. На них вместе с жильем будут возводить коммерческую и социальную недвижимость, а также производства. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что такой подход позволит обеспечить районы города необходимой инфраструктурой и создать рабочие места.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина , количество проектов комплексного развития территорий в городе выросло с 228 до 236. Вместе с этим более чем до 763 вместо 675 тысяч выросло количество созданных рабочих мест.

«По программе КРТ планируется возвести более 24,6 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости - это новые производства, общественно-деловые и социальные объекты, включая детские сады и школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, медицинские учреждения», - сказал Ефимов.

Именно благодаря реализации подобных проектов, обратил он внимание, жители столицы получат рабочие места в обновленных городских пространствах.

Городскую застройку в Москве балансируют как раз при помощи программы комплексного развития территорий. В разных столичных районах на месте бывших промзон и территорий, которые используют неэффективно, строят современные жилые кварталы. Здесь же возводят социальные и спортивные объекты, открывают новые производства, логистические центры и технопарки.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что всего должны возвести более 5,1 миллиона квадратных метров современных высокотехнологических производств и свыше 19,5 миллиона «квадратов» общественно-деловой недвижимости. Речь в том числе идет об образовательных учреждениях, спорткомплексах и медицинских объектах.

«Это позволит обеспечить новые районы современной инфраструктурой», - пояснил он.

Проработка проектов комплексного развития территорий ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Школы Строительство Рабочие места Недвижимость Сергей Собянин Москва
25 мая 2024, 13:29
Рост производства машин и оборудования в Москве превысил 12%
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В Москве за первый квартал 2024 года предприятия увеличили производство машин и оборудования более чем на 12,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Активную поддержку машиностроению оказывает растущая пищевая промышленность. Только за первые три месяца 2024 года на 17,6% вырос выпуск столичного оборудования для производства продуктов питания и напитков. Возможности предприятий значительно растут благодаря технике, она же позволяет создавать различные продукты, которые востребованы не только среди москвичей, но и жителей всей страны.

Положительную динамику отмечают и в станкостроении Москвы. Этот фактор - один из ключевых в развитии промышленности. Станки обеспечивают высокую точность обработки, производительность и эффективность. За первый квартал рост выпуска агрегатов для металлообработки составил 65%, а для деревообработки - 7,7%.

В Москве, городе с развитым производством, работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний. На них трудоустроены 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.

В развитии столичных производств важную роль играет город: он предоставляет промышленникам более 20 системных мер поддержки. Предприятиям в том числе предоставляют земельный участок под строительство или возможность модернизировать производство в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что столичный завод «МЭЛ» в его рамках открыл производственный цех по выпуску высокоскоростных лифтов. На предприятии также создают высоко- и низковольтное оборудование, трансформаторные подстанции и распределительные пункты.

«По итогам 2023-го компания стала лидером по установке лифтов со скоростью более двух метров в секунду. В прошлом году в России было введено в эксплуатацию свыше 160 новых высокоскоростных лифтов предприятия», - сказал он.

Овчинский добавил, что доля заводских подъемников, которые запустили в эксплуатацию в 2023 году, составила приблизительно четверть от общего количества лифтов со скоростью движения от двух до восьми метров в секунду.

Он напомнил, что в московский машиностроительный комплекс входит более 260 заводов. На них работают свыше 11,7 тысячи специалистов, среди которых инженеры, программисты, испытатели, техники, механики и другие высококлассные профессионалы.

«За январь–март 2024 года предприятия нарастили производство более чем на 12%», - сказал Ликсутов.

Отрасль, обратил внимание заммэра, чрезвычайно важна для обеспечения оборудованием всех секторов промышленности. Благодаря ей также внедряют научно-технические инновации и укрепляется технологический суверенитет страны.

Выпуск комплектующих насосов и компрессоров увеличился более чем в 2,8 раза - это наиболее заметный рост. Производство промышленных печей и камер нарастили более чем в 1,4 раза, мостовых кранов - более чем в 3,1 раза, конвейеров - более чем в 1,4 раза. Выпускать прочее холодильное оборудование стали практически вдвое больше.

Россия Машины Заводы Промышленность Москва
24 мая 2024, 09:12
Ефимов: по программе «Один рубль за кв. м в год» отремонтируют 3 исторических здания для гостиниц Москвы
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В Москве арендаторы начнут ремонтировать три здания для размещения гостиниц в рамках программы «Один рубль за квадратный метр в год». Некоторые работы уже начались, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице действует программа „Один рубль за квадратный метр в год“ для размещения гостиниц. Она позволяет восстанавливать городские объекты недвижимости и развивать туристический бизнес», - пояснил он.

Инвесторов, добавил Ефимов, определили по результатам торгов. Они отреставрируют три исторических здания общей площадью свыше полутора тысяч квадратных метров. Постройки в удовлетворительном состоянии, но нужны работы по их сохранению, на которые дадут пять лет.

Одним из объектов стал двухэтажный особняк в Товарищеском переулке площадью 255,7 квадратного метра - объект культурного наследия «Дом, в котором родились и в 1850–1870-е годы жили братья Сергей и Константин Коровины. Вторым - двухэтажный «Дом купца Бавыкина, 1840-е гг., 2-я пол. ХХ в.» на Электрозаводской улице площадью в 422,8 квадратного метра. Двухэтажный деревянный «Больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы, 1875 г., архитектор А. А. Мейнгард» выбрали третьим. Он находится в переулке Огородная Слобода и занимает пространство в 867,4 квадратного метра.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что в рамках программы «Один рубль за квадратный метр в год» для размещения гостиниц на торги выставляют не только объекты культурного наследия, но и здания без охранного статуса.

«Всего на данный момент с инвесторами заключено пять договоров. Арендаторы двух объектов общей площадью 762,7 квадратного метра в короткие сроки выполнили ремонт, открыли отели, прошли классификацию и уже пользуются льготной ставкой», - добавил он.

Программа дает возможность инвесторам участвовать в специальных аукционах, ремонтировать здания и открывать в них отели. Номерной фонд при этом должен занимать минимум 75% от общей площади сооружения.

Гостинице также придется пройти классификацию и получить категорию - три, четыре или пять звезд. После этого инвестор сможет обратиться в комитет по туризму, чтобы согласовать дальнейший переход на льготную ставку аренды объекта недвижимости из расчета один рубль за квадратный метр в год.

Инвестиции Ремонтные работы Москва
23 мая 2024, 14:12
Ефимов: архитектурно-отделочные работы начались на строящейся станции «ЗИЛ»
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Строители начали отделочные работы в блоке технических помещений на строящейся станции «ЗИЛ» Троицкой линии столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На будущей станции „ЗИЛ“ ведется одновременно весь спектр работ - от земляных до монтажа инженерных систем и архитектурной отделки», - уточнил он.

По словам Ефимова, одновременное проведение работ связано со сложностью станционного комплекса и наличием большого количества подобъектов - это оборотные тупики перед и за станцией, вестибюль и эвакуационный выход, соединительная ветка и пересадка на перспективную Бирюлевскую линию.

«Также уже начались архитектурно-отделочные работы - в блоке технических помещений ведется устройство кирпичных перегородок и их штукатурка», - добавил заммэра.

Платформу на станции «ЗИЛ» выполнили в монолите. Работы по армированию и заливке бетоном пола и колонн уже завершили. В служебных помещениях будущего вестибюля начался монтаж электрокабеля, трубопроводов и воздуховодов.

На участках станционного комплекса, где возведение основных конструкций завершено, ведется обратная засыпка котлована, уточнил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«На платформе и в готовых секциях оборотных тупиков перед станцией выполняется устройство верхнего строения пути, в левом перегонном тоннеле строители готовятся к бетонированию жесткого основания», - пояснил он.

Также идут работы по двум притоннельных сооружениям. На водоотливной установке выполнили технологическую сбойку из чугунных колец, а на будущей установке тоннельной вентиляции разрабатывают грунт котлована.

Метро Москвы Москва

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